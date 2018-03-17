ماذا قال بوفون عن الخسارة 4/1 بعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يستعد حارس مرمى يوفنتوس، جانلويجي بوفون، لمواجهة ريال مدريد مرة أخرى، مع فريقه في ربع نهائي دوري الأبطال، وفقًا للقرعة التي أقيمت اليوم.

وعلّق بوفون على القرعة عبر حسابه بموقع تويتر، قائلًا: “في بعض الأحيان فزنا، وفي بعض الأحيان خسرنا”.

وتابع، عن الخسارة في كارديف بنتيجة 1-4 أمام الفريق الملكي في نهائي العام الماضي: “الحقيقة تقول إنه عندما تخسر أمام بعض الفرق، ومن أبطال مماثلين، لا يخلق ذلك الكثير من الإحباط أو الندم الذي تشعر به عندما تخسر في المعتاد”.

وختم بوفون: “أتمنى أن يحدث ذلك لهم أيضًا، ولكن الفريق الأكثر حسمًا هو من سيفوز”.

ويستضيف يوفنتوس، ريال مدريد يوم الـ3 من أبريل/ نيسان المقبل، على “أليانز ستاديوم”، على أن يحل ضيفًا على الملكي في “سانتياجو بيرنابيو”، يوم الـ11 من الشهر ذاته.رفض جانلويجي بوفون حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي منح تأثير لخسارة فريقه 4/1 في نهائي المسوم الماضي أمام ريال مدريد، بعدما أوقعتهما قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا معًا.

وخسر يوفنتوس 4/1 في المباراة النهائية في يونيو الماضي، لتكون الخسارة السابعة للفريق في البطولة والثانية في 3 أعوام، بعد أن خسر أمام برشلونة 3/1 العام 2015.

وقال بوفون (40 عامًا) عن القرعة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “في بعض الأحيان فزنا، وفي بعض الأحيان خسرنا”.

وعن خسارة النهائي بنتيجة 4/1 في كارديف قال” “الحقيقة تقول إنه عندما تخسر أمام بعض الفرق، ومن أبطال مماثلين، لا يخلق ذلك الكثير من الإحباط أو الندم الذي تشعر به عندما تخسر في المعتاد”.

وختم: “أتمنى أن يحدث ذلك لهم أيضًا، ولكن الفريق الأكثر حسمًا هو من سيفوز”.

ويستضيف يوفنتوس منافسه ريال مدريد يوم الـ3 من أبريل المقبل، على أليانز ستاديوم، في مباراة الذهاب على تقام مباراة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو، يوم الـ11 من الشهر ذاته.