بعد سخرية كبيرة منه.. ماذا قال كورتوا حارس تشيلسي عن هدفي ميسي بين قدميه؟

رفض البلجيكي تيبو كورتوا، حارس تشيلسي، عدم الاعتراف بأخطائه التي تسببت في خسارة فريقه بثلاثية نظيفة على ملعب كامب نو بثلاثية في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا منها هدفان للنجم ليونيل ميسي بتسديدتين بين قدمي الحارس.

وسجل ميسي أول أهداف المباراة بتسديدة بقدمه اليمنى مرت بين قديمي كورتوا بعد 127 ثانية فقط من البداية، قبل أن يكرر الواقعة ذاتها في الشوط الثاني وبينهما سجل عثمان ديمبلي هدفًا.

"You need to be a man, and show that you made a mistake."

"For a goalkeeper like me between my legs is the weakest point."

An honest Thibaut Courtois fronted up after the game…

???? @DesKellyBTS pic.twitter.com/KMeke4BZVm

