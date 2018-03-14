بعد سخرية كبيرة منه.. ماذا قال كورتوا حارس تشيلسي عن هدفي ميسي بين قدميه؟

بعد سخرية كبيرة منه.. ماذا قال كورتوا حارس تشيلسي عن هدفي ميسي بين قدميه؟

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

رفض البلجيكي تيبو كورتوا، حارس تشيلسي، عدم الاعتراف بأخطائه التي تسببت في خسارة فريقه بثلاثية نظيفة على ملعب كامب نو بثلاثية في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا منها هدفان للنجم ليونيل ميسي بتسديدتين بين قدمي الحارس.

وسجل ميسي أول أهداف المباراة بتسديدة بقدمه اليمنى مرت بين قديمي كورتوا بعد 127 ثانية فقط من البداية، قبل أن يكرر الواقعة ذاتها في الشوط الثاني وبينهما سجل عثمان ديمبلي هدفًا.

وقال كورتوا لشبكة “بي.تي” سبورت” إن طوله الفارع يجعل احتمالية فتح ساقيه كبيرًا، لكنه يتحمل الانتقادات التي سيتعرض لها عقب الخروج من دوري الأبطال.

وأضاف الحارس السابق لأتلتيكو مدريد: “لعبت ضد ميسي في العديد من المرات، وقد قبلت هدفين بين ساقي، حارس مثلي طوله نحو مترين من الطبيعي أن تكون المسافة بين ساقيه واسعة حتى لو وقفت تحت المرمى في وضع جيد.

“هذا أمر مزعج لكني لا أعتقد أني بحاجة للاختباء داخل المرمى لكن يجب أن أخرج وأواجه. وفي الوقت ذاته تصديت للعديد من الفرص الخطيرة. لكن من سوء الحظ أن تسكن شباكنا أربعة أهداف من أربعة أخطاء في المباراتين. علينا أن نتقدم ونعمل بجدية ونستمر”.

وسجل ميسي هدفيه 99 و100 في دوري الأبطال حيث بلغ برشلونة دور الثمانية للموسم الحادي عشر على التوالي.

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