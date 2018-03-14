مباراة برشلونة وتشيلسي.. ويليان: نحتاج إلى عمل مثالي في كتالونيا

قال ويليان لاعب وسط تشيلسي، إن فريقه يحتاج إلى الدفاع بعدد كبير من اللاعبين واستغلال الهجمات المرتدة في برشلونة، إذا كان يرغب في بلوغ دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

ويعتبر برشلونة مرشحًا بشدة للتأهل بعد التعادل 1-1 في ذهاب دور الستة عشر في لندن في ملعب ستامفورد بريدج الشهر الماضي.

وقال ويليان صاحب هدف تشيلسي أمام برشلونة قبل أن يدرك ليونيل ميسي التعادل، إن فريقه يحتاج إلى “عمل مثالي” أمام متصدر الدوري الإسباني في ملعب نو كامب.

وأضاف في تصريحاته لموقع تشيلسي على الإنترنت “نعلم أن الملعب هناك كبير ويجب أن نلعب معًا ونحاول بأكبر قدر ممكن ألا نستقبل أي هدف وننفذ هجمات مرتدة أيضًا”.

وفي ظل تراجع مستوى المهاجم الإسباني ألفارو موراتا في النصف الثاني من الموسم، فإن ويليان بات مصدرًا مهمًا للخطورة في تشيلسي.

وسجل اللاعب البرازيلي خمسة أهداف في آخر خمس مباريات في كل المسابقات.

وقال ويليان “أنا سعيد بمستواي، وأنا سعيد بأهدافي التي سجلتها. لكني أريد المزيد وكذلك يريد الفريق. نحن نحترم برشلونة وهو يضم لاعبين رائعين وهو فريق كبير، نحن نريد أن نؤدي عملًا مثاليًا حتى نصل إلى الدور التالي”.

وتعادل تشيلسي 2-2 مع برشلونة في نو كامب في 2012 ليطيح آنذاك بحامل اللقب بالتفوق عليه 3-2 في مجموع المباراتين ويبلغ النهائي. وفاز تشيلسي باللقب بركلات الترجيح على حساب بايرن ميونيخ.