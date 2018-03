كيف سخر محمد صلاح بعد خروج مانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا؟ (صورة)

انتقم المصري محمد صلاح هداف ليفربول من خروج مانشستر يونايتد من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وسخرية آشلي يونغ لاعب يونايتد منه عقب خسارة فريق المدرب جوزيه مورينيو على ملعبه أمام إشبيلية في إياب دور الستة عشر.

وفاز فريق المدرب الإيطالي فينشنزو مونتيلا صاحب المركز الخامس بالدوري الإسباني بنتيجة 2-1 في أولد ترافورد ليطيح بيونايتد من المسابقة بشكل مبكر بعد التعادل السلبي ذهابًا.

ولم يقدم يونايتد أداءً هجوميًا مقنعًا في كثير من الفترات، ولم يظهر بشكل متماسك كما كانت عليه الحال أمام ليفربول.

وثارت تساؤلات عديدة بسبب قرار مورينيو إجراء تغييرات في الفريق الذي فاز 2-1 على ليفربول يوم السبت الماضي، واستبدال مراكز بعض اللاعبين بغرابة.

وكان الدولي المصري البالغ عمره 25 عامًا يسعى للانتقام عقب خسارة فريقه بهدفين مقابل هدف في أولد ترافورد يوم السبت الماضي في الدوري، وقرر بذكاء الرد على يونغ بالقول على حسابه في تويتر: “يا ليت قرعة دور الثمانية لدوري الأبطال تجرى مبكرًا” ووضع إلى جوار هذا التعليق صورة وجه يبتسم.

The UCL draw can’t come soon enough ????

— Mohamed Salah (@22mosalah) ١٣ مارس، ٢٠١٨