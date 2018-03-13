أهداف مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية.. وسام بن يدر يصعق الشياطين بهدفين في دقيقتين (فيديو)

تقدّم إشبيلية على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، في دقيقتين، خلال المباراة التي تُقام بين الفريقين في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

واستلم وسام بن يدر بينية سحرية من زميله، وأودعها على يسار ديفيد دي خيا، محرزًا هدف التقدم للفريق الإسباني.

وعزّز بن يد تقدم فريقه بالهدف بالثاني بعد تحويله لرأسية فشل دي خيا في التعامل معها لتسكن شباكه.

وقلّص لوكاكو النتيجة بعد إحرازه للهدف الأول لمانشستر في الدقيقة الـ 83.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث سيطر لاعبو مانشستر يونايتد على منطقة وسط الملعب ومجريات اللعب، وحاولوا تهديد مرمى إشبيلية بأكثر من كرة خطرة ، بينما رد لاعبو إشبيلية بالهجمة المرتدة.

د76 |GOOOOOOAL وسام بن يدر الثاني للإسبان pic.twitter.com/ClFW6LkeO9 — WC18HD (@WC18HD) ١٣ مارس، ٢٠١٨

يذكر أن مباراة الذهاب في إسبانيا انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.