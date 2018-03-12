مباراة برشلونة وتشيلسي.. فابريغاس يكشف مفتاح الفوز على ناديه السابق

تحدّث الإسباني سيسك فابريغاس لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي عن خطته لإيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة في مباراة إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

ويصر لاعب الوسط الإسباني على أن إيقاف خطورة ميسي سيكون مفتاح تشيلسي للعبور لدور الـ 8 على ملعب كانب نو.

ونقلت صحيفة “ميرور” عن فابريغاس قوله: “سيكون من الصعب إيقاف ميسي، ولكن سأحاول أن أفعل كل شيء ممكن حتى يشعر بعدم الراحة والحد من أدائه المثالي”.

“أراه (ميسي) كمنافس يريد الفوز، وأنا أريد نفس الشيء. نحن في فريقين مختلفين وكل لاعب يريد الأفضل لناديه”.

وتابع: “لا أمانع اللعب ضد الماضي، ضد أصدقائي. أنا أحب ذلك، فعلت هذا عندما لعبت ضد آرسنال والآن مع تشيلسي ضد تشيلسي”.

وسبق لفابريغاس (30 عامًا) اللعب لبرشلونة بين 2011 و2014.

وتابع فايريغاس: “لا يضايقني اللعب ضد ناديّ السابق أو الأصدقاء القدامى، هذا الأمر يحفزني، إنه يعطيني دافعًا إضافيًا”.

وأكمل: “يجب أن نبدأ المباراة بشكل إيجابي، إذا لم نفعل ذلك، فإننا سنواجه صعوبة كبيرة، ستكون مباراة معقدة بالنسبة لنا، لكننا مستعدون ونتطلع إلى التحدي”.

وعما إذا كان سيحتفل حال سجل هدفًا ضد برشلونة قال فابريغاس: “لست متأكدًا مما إذا كنت سأحتفل أم لا لو سجلت هدفًا، لقد مضى وقت طويل منذ أن حققت هدفي الأخير، لكن لا بد أن أعمل على إيقاف خطورة ليونيل ميسي”.

“هناك مشاعر في مثل هذه اللحظة التي لا يمكنك التنبؤ بها، لا أستطيع القول بشكل نهائي إنني لن أحتفل، ولكن من غير المرجح أن أفعل ذلك”.