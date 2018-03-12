كوتينيو يتمنى عودة صديقه نيمار إلى برشلونة

لن يشارك البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الجديد في مباراة تشيلسي، يوم الأربعاء، بسبب قوانين دوري أبطال أوروبا، التي تمنع اللاعب من تمثيل فريقين في موسم واحد، لكنه أكد على أنه سيشجع الفريق من المدرجات.

وتحدث النجم البرازيلي في لقاء نُظّم في برشلونة حول عدد من القضايا التي تهم فريقه، وبدأ بالترحيب بمواطنه أرثر ميلو الذي سيلتحق الصيف المقبل أو شتاء 2019.

وقال كوتينيو: “التقيت أرثر في إحدى مباريات المنتخب البرازيلي، هو لاعب عظيم ويملك الجودة والشخصية داخل الملعب وخارجه”.

وتحدث النجم البرازيلي عن مباراة تشيلسي: “ستكون مباراة صعبة، لا يمكنني اللعب لكني سأدعم الفريق كمشجع، لدينا فريق قوي ويجب التركيز من بداية المباراة ومحاولة تسجيل هدف مبكر أمام تشيلسي”.

وأشاد النجم السابق لليفربول بزميله عثمان ديمبلي وقال: “ديمبلي لاعب رائع، قدّم مستوى جيدًا مع بروسيا دورتموند أنا وهو نحاول التأقلم مع برشلونة، سجلت هدفًا أمام ملقة لكن المجهود كله كان لعثمان هو من صنع الهدف”.

وتمنى كوتينيو عودة صديقه المقرب نيمار إلى برشلونة وقال إن “نيمار لاعب عظيم ونتقاسم معًا عدة أشياء ونلتقي في منتخب البرازيل، أتمنى أن يعود إلى برشلونة وكما قال راكيتيتش الباب مفتوح له دائمًا وأسانده”.