رونالدو يكتسح ميسي في 2013

بات الصراع بين النجمان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لا ينتهي، فهما قطبا الكرة العالمية حاليا ويتصارعان سنويا على جائزة أفضل لاعب في العام.

وقبل نهاية عام 2013 الذي سيشهد في نهايته إعلان اسم الفائز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب والتي حصل عليها ميسي في أخر أربع سنوات، أعلنت صحيفة "آس" الإسبانية أن رونالدو تفوق على غريمه الأرجنتيني في العام الحالي في كل شيء.

وقالت الصحيفة إن رونالدو لا يوقف خلال عام 2013 وأنه هداف السنة بلا منازع، مشيرة إلى أنه سجل حتى الآن 56 هدفاً بمعدل 1.12 هدف في المباراة متقدماً على ليونيل ميسي صاحب الـ 43 هدفاً بمعدل 0.97 هدفاً في المباراة.

وأكدت الصحيفة المدريدية أن إصابات ميسي ليست السبب، إذ تفوق رونالدو عليه بالمجموع والمعدل حسب قول الصحيفة، متوقعة أن لا ينجح ميسي بتقليص الفارق رغم بقاء شهرين على العام.

وقالت "آس" إن اللاعب البرتغالي يستطيع تحطيم رقمه القياسي الشخصي بتسجيله 63 هدفاً عام 2012، وأنه يملك 13 مباراة لتحقيق ذلك ليكون من شبه المؤكد رفع رونالدو من رقمه القياسي.

وكان رونالدو قد سجل "هاتريك" في مباراة فريقه الأخيرة أمام ضيفه أشبيلية الأربعاء والتي أنتهت 7-3 للريال ضمن في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت المباراة تألقا لافتا من جانب النجم الويلزي غاريث بيل حيث أحرز هدفين وكان مثلهما للمهاجم الفرنسي الدولي كريم بنزيمة.