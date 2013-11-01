إلقاء القبض على 78 هوليغانز في روسيا

ألقت الشرطة الروسية القبض على 78 شخصا من مشجعي فريق سبارتاك موسكو بعد قيامهم بأعمال شغب أثناء لقاء فريقهم أمام شنينم لاروسلاف أحد فرق الدرجة الثانية الروسي في مقابلة برسم الكأس المحلية.

وقام المشجعون بإطلاق إشارات نازية في أرض الملعب قبل التشابك مع قوات الأمن مما دفع الحكم لإلغاء اللقاء قبل 20 دقيقة من نهايته.

الشرطة أكدت أن المشجعين قاموا باستفزاز الأمن خلال اللقاء وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة موسكو إنها ستوقف هذه المجموعات المشاغبة بحزم.

وكان الإتحاد الأوروبي عاقب الفريق الآخر لمدينة موسكو سيسكا بإقفال جزء من ملعبه أمام الجماهير بعد هتافات عنصرية ضد الإيفواري يايا توري لاعب مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.