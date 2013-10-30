كلوب يستمر مع بروسيا دورتموند حتى 2018

برلين- أعلن بروسيا دورتموند الألماني وصيف بطل أوروبا لكرة القدم اليوم أنه مدد عقده مدربه يورجن كلوب لمدة عامين ليستمر بذلك مع الفريق حتى 2018.

وتولى كلوب تدريب دورتموند في 2008 وأحرز معه لقب الدوري في 2011 وفاز بالثنائية المحلية الدوري والكأس في العام التالي، قبل أن يخسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام غريمه بايرن ميونيخ في الموسم الماضي.

وانتهج كلوب سياسة الأسلوب الهجومي الممتع، وكان انتقاله إلى دورتموند بمثابة نقطة تحول للفريق الذي أحرز بطولة أوروبا 1997 لكنه كان على أعتاب الإفلاس قبل أقل من عشر سنوات.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي نظم على عجل في دورتموند: "لا أود أن يتصل بي أحد قبل 2018 لدي ثقة كبيرة في هذا النادي".

وأضاف مدرب ماينتس السابق: "نريد التخطيط في هدوء لمستقبل هذا النادي الرائع".