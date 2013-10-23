السيدة العجوز تتمسك بماكينة كرة القدم

روما - (خاص) من أحمد نبيل

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن نادي السيدة العجوز لا ينوي التفريط في نجميه بول بوغبا وأرتورو فيدال، وأنهما على وشك توقيع عقد جديد.

وأعلن الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو أنّ مينو رايولا مدير أعمال بوغبا وكذلك النجم الإيطالي ماريو بالوتييل سوف يجلسان مع مسؤولي اليوفي لمناقشة تمديد عقد اللاعب الأسمر القادم من مانشستر يونايتد الإنكليزي.

أرتورو فيدال

تأتي هذه الأخبار في أعقاب التعليقات التي أدلى بها رئيس نادي "السيدة العجوز" أندريا أنييلي، التي اعترف فيها بأنه لن يكون قادراً على رفض أي عرض مادي كبير يأتي للدولي الفرنسي الشاب البالغ من العمر 20 عاماً.

ويعتبر بوغبا اللاعب الأكثر خوضاً للمباريات في صفوف يوفنتوس هذا الموسم وبات لاعباً أساسياً في صفوف فريق السيدة العجوز بإشراف المدرب أنطونيو كونتي.

ووصفته صحيفة "لا غازيتا ديللوسبورت" بأنه "ماكينة متكاملة لممارسة كرة القدم" أو "رياضي صاحب بنية أشبه بلاعبي كرة السلة الأميركيين لكن بأقدام برازيلية".

بول بوغبا

ويستطيع بوغبا أن يقوم بأكثر من دور في الملعب فهو يقتطع الكرات ويقوم بشن الهجمات وتموين زملائه بكرات متقنة بالإضافة إلى تسجيله العديد من الأهداف معتمداً على بنيته الجسدية القوية داخل منطقة الجزاء.

وتحدثت عدة وسائل إعلام إيطالية عن رغبة فرق كبيرة في ضم اللاعب الشاب والذي تألق في وسط ميدان السيدة العجوز، ولعب الموسم الماضي 37 مقابلة في مختلف المسابقات وسجل 5 أهداف، كما تمكن من إقناع ديدي ديشامب في ضمه لتشكيلة المنتخب الأول للديوك الفرنسية.

أما فيدال فسوف يحصل على أربعة ملايين يورو سنوياً مقابل تجديد عقده مع نادي يوفنتوس نظراً لأنه أحد العناصر التي لا غنى عنها في تشكيلة كونتي.

ويحوم الشك حول مشاركة الدولي التشيلي مع يوفنتوس بعد تعرّضه لإصابة إثر دخوله في الشوط الثاني أمام فيورنتينا كما من المستبعد مشاركة الظهير السويسري ستيفان ليخشتاينر والمهاجم المونتينيغري ميركو فوسينيتش.