أرقام وحقائق من لقاء ميلان وبرشلونة

إرم – (خاص) من نور الدين ميفراني

تعادل فريق ميلان الإيطالي مع ضيفه برشلونة الإسباني بهدف لمثله في قمة الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا ليحافظ الفريقان على مركزهما الأول والثاني في المجموعة بـ7 نقط و5 نقط على التوالي.

وسجل روبينيو هدفه التاسع في دوري الأبطال والرابع رفقة ميلان والأول منذ 15 شباط/فبراير 2012 حيث سجل هدفين في ذهاب دور الستة عشر أمام آرسنال في النسخة قبل الماضية.

وجاء الهدف من تمريرة حاسمة من زميله ومواطنه ريكاردو كاكا الذي سجل بالمناسبة التمريرة الحاسمة رقم 22 في مسيرته والثالثة عشر رفقة ميلان بينما التسعة المتبقين رفقة ريال مدريد.

وعادل النتيجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مسجلا هدفه السابع والعشرين خارج الميدان في دوري الأبطال ليضيق الخناق على غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 28 هدف خارج الميدان، لكن ضيق الخناق أيضا على النجم الأسطوري لريال مدريد حيث سجل هدفه رقم 36 على بعد 8 أهداف من انتزاع لقب الهداف التاريخي للمسابقة بينما يحتل رونالدو الصف الخامس بـ56 هدف.

ولازال أمام رونالدو فرصة تعزيز صدارته للهدافين في النسخة الحالية حين يلتقي ريال مدريد يوفنتوس الإيطالي الأربعاء حيث سجل إلى الجولة الثانية 5 أهداف مقابل 4 لميسي من 3 جولات.