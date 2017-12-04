بايرن ميونخ يفتقد جهود روبن في مواجهة باريس سان جيرمان

غاب الهولندي آريين روبن وزميله المدافع خوان بيرنات، عن تدريبات فريقهما بايرن ميونخ الألماني، اليوم الاثنين، في ختام استعدادات الفريق للمواجهة المرتقبة غدًا الثلاثاء، مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسبق للمدرب يوب هاينكس، المدير الفني لبايرن، أن أكد أنه لن يجازف بأي لاعب، ولن يدفع بأي لاعب إلا بعد اكتمال تعافيه من الإصابة وتأهيله.

وعاد روبن لتوه من إصابة عضلية، فيما لا يزال بيرنات في مرحلة العلاج من الإصابة.

وإلى جانب روبن وبيرنات، يفتقد بايرن -أيضًا- جهود حارس مرماه مانويل نيوير، ونجمه الموهوب تياغو ألكنتارا الغائبين عن صفوف الفريق منذ فترة طويلة بسبب الإصابة.

ويحتاج بايرن للفوز بفارق أربعة أهداف في مباراة الغد لينتزع صدارة المجموعة من سان جيرمان الذي تغلب عليه 3 / صفر ذهابًا في باريس خلال أيلول/سبتمبر الماضي وهي الهزيمة التي أطاحت بالإيطالي كارلو أنشيلوتي من تدريب بايرن.

وتأهل بايرن وسان جيرمان رسميًا إلى الدور الثاني بغض النظر عن نتيجة مباراة الغد.