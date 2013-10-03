توتنهام يعمق جراح أنجي في موسكو

موسكو- ضاعف توتنهام هوتسبير الإنكليزي من معاناة مضيفه أنجي الروسي بعدما تغلب عليه الخميس بثلاثة أهداف دون مقابل وواصل بدايته المثالية في دور المجموعات من بطولة كأس الأندية الأوروبية لكرة القدم "يوروبا ليغ".

وسجل جيرمين ديفو وناصر الشاذلي ثلاثية توتنهام الذي فاز للمرة الثانية في المجموعة الحادية عشرة.

وفي مباراة ثانية إنتزع فالنسيا الإسباني ثلاث نقاط ثمينة في روسيا ايضا بعد فوزه بهدفين نظيفين على مضيفه كوبان كراسنودار ليتعافى من أثار الهزيمة على أرضه امام سوانزي سيتي الإنكليزي في المجموعة الأولى.

وأحرز باكو الكاسير وسفيان فغولي هدفي فالنسيا في الدقائق الاخيرة من اللقاء.

وقاد المهاجم سيرجيو فلوكاري لاتسيو الإيطالي لتحويل تأخره الى التعادل بثلاثة أهداف لمثلها مع مضيفه طرابزون سبور التركي ضمن المجموعة العاشرة بعدما سجل هدفين في دقيقتين قبل نهاية المباراة.

وفاز إشبيلية الإسباني بهدفين دون مقابل على فرايبورج الالماني في المجموعة الثامنة وتعادل اولمبيك ليون الفرنسي بهدف لمثله مع فيتوريا جيمارايش البرتغالي في المجموعة التاسعة.