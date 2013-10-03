بايرن ميونخ يسحق مانشستر سيتي في معقله

لندن - أرهق بايرن ميونيخ المدافع عن اللقب مضيفه مانشستر سيتي وانتصر عليه 3-1 اليوم الأربعاء ليظهر نية مدرب بيب جوارديولا في الحفاظ على هيمنة بطل المانيا على دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

وسجل فرانك ريبري وتوماس مولر وارين روبن الأهداف الثلاثة لبايرن الذي تفوق بشكل واضح على سيتي في مباراة من جانب واحد بالمجموعة الرابعة التي وضعت حداَ لخمس سنوات لم يتذوق خلالها سيتي أي هزيمة على أرضه في المسابقات الاوروبية.

وسجل تايسون مهاجم البرازيل هدفاَ ليتعادل فريقه الأوكراني شاختار دونيتسك 1-1 مع ضيفه مانشستر يونايتد بطل انجلترا الذي تقدم عن طريق داني ويلبيك.

وفي تلك المباراة حطم المخضرم رايان جيجز البالغ من العمر 39 عاماً الرقم القياسي لعدد المباريات في دوري الأبطال حين شارك كبديل مع يونايتد ليظهر للمرة 145 في المسابقة الاوروبية متجاوزاً رقم للاسباني راؤول مهاجم ريال مدريد السابق.

ووضع بايرن صاحب الأداء السلس مقاييس جديدة حين توج باللقب في الموسم الماضي مع المدرب السابق يوب هينكس واليوم بأداء رائع في استاد الاتحاد في مانشستر حقق الفريق الألماني انتصاره الثاني في المجموعة تاركاً سيتي في وضع سيء.

وهز ريبري شباك الحارس الانجليزي جو هارت بتسديدة على القائم القريب ليمنح بايرن التقدم في الدقيقة السابعة ثم تسبب سوء التغطية الدفاعية في السماح لمولر بإضافة الهدف الثاني.

وحين أطلق روبن تسديدة رائعة مسجلاً الهدف الثالث في الدقيقة 59 انتهت مقاومة الفريق الانجليزي فتساهل بايرن بعض الشيء ليسجل الفارو نيجريدو هدف سيتي الوحيد قبل أن ينهي الفريق الألماني المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد جيروم بواتنج ببطاقة حمراء مباشرة.

وقال مانويل بليجريني مدرب سيتي وقد بدت عليه الصدمة إن فريقه لعب بطريقة "سيئة للغاية."

وأضاف المدرب التشيلي الذي عهد إليه سيتي بمهمة قيادة الفريق لتجاوز مرحلة المجموعات على الأقل في دوري الأبطال بعدما فشل في ذلك في موسمين متتاليين "كانت مباراة مهمة لنرى إلى أي مستوى وصلنا والآن علينا أن نراجع الكثير من الأشياء."

وفي نفس المجموعة حقق سسكا موسكو فوزه الأول في المجموعة على حساب ضيفه بلزن التشيكي بنتيجة 3-2.

ورغم تعادل يونايتد في أوكرانيا قال مدربه ديفيد مويز إنه سعيد بالحصول على نقطة ليتقاسم الفريقان صدارة المجموعة الأولى ولكل أربع نقاط.

وقال المدرب ديفيد مويز "شاختار لديه سجل رائع أمام الفرق الانجليزية.. لذا أعتقد أن الفريق صمد بطريقة جيدة الليلة."

وفي نفس المجموعة انتظر باير ليفركوزن حتى الدقائق الأخيرة ليحقق فوزه الأول إذ سجل البديل ينس هيلجر هدف الفوز قبل ثوان من النهاية ليفوز الفريق على ريال سوسيداد 2-1.