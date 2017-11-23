لهذا السبب قرر فالفيردي وضع ميسي على دكة بدلاء برشلونة أمام يوفنتوس

قال إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، إن نجم البرسا، الأرجنتيني ليونيل ميسي، كان يعاني من الإجهاد بسبب تراكم المباريات، لذلك قرر إراحته خلال الشوط الأول من اللقاء، الذي انتهى بالتعادل السلبي، الذي حسم تأهل الفريق الكاتالوني كمتصدر لثمن النهائي.

وأشار مدرب برشلونة في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية، عقب مباراة فريقه أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا إلى أن: “ميسي لديه مباريات متراكمة، وفكرنا في الدفع به خلال الشوط الثاني، شعرنا أن المباراة ستكون مغلقة خلال الشوط الأول، وهكذا كان الأمر”.

وتابع فالفيردي: “لكن في الشوط الثاني، نزل ميسي، وقدم المنتظر منه، هل كان الأمر متفقًا عليه؟ هذه مسألة داخلية”.

وقال عن مواجهة يوفنتوس: “لعبنا بأسلوبنا، إنهم يضغطون بشدة على أرضهم، وكان هناك لحظات فرضنا خلالها سيطرتنا.. سنعود سعداء بالنتيجة”.

وعن حارس المرمى الألماني مارك-أندريه تير شتيغن، الذي تمكن من التصدي لكرة خطيرة من مهاجم يوفنتوس، الأرجنتيني باولو ديبالا في نهاية المباراة، أكد أنه: “يمر بلحظة رائعة، ولم يكن لديه الكثير من العمل خلال اللقاء، لكنه قام بتصدٍ مصيري في نهاية المباراة”.

على جانب آخر، علق فالفيردي على إصابة المدير الفني لإشبيلية، الأرجنتيني إدوارادو بيريزو، بسرطان البروستاتا، وقال: “إنني اتحدث معه كثيرًا، وأتمنى أن توافيه القوة”.