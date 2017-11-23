لماذا تدرب فيرمالين بعد مباراة يوفنتوس وبرشلونة؟ (صورة)

قام البلجيكي توماس فيرمايلين مدافع برشلونة الإسباني بالتدريب وحيدا على أرضية ملعب يوفنتوس أرينا بعد لقاء فريقه أمام الفريق الإيطالي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا والذي انتهى بالتعادل سلبيًا .

ولم يشرك الإسباني إيرنيستو فالفيردي المدافع البلجيكي ولو لدقائق في اللقاء رغم كونه مرشحًا للعب أساسي خلال لقاء قمة الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني الدرجة الأولى أمام فالنسيا الأحد القادم بملعب ميستايا .

ولا يملك فالفيردي حلولا خلال اللقاء القوي بعد تأكد غياب الإسباني جيرارد بيكيه للإيقاف والأرجنتيني خافيير ماسكيرانوبسبب الإصابة ليضطر لإشراك المدافع البلجيكي رفقة الفرنسي صامويل أومتيتي فيس قلب الدفاع.

ويعرف المدافع البلجيكي أنه أمام فرصة ذهبية لإقناع مدربه الإسباني فالفيردي بمنحه فرصًا أكبر في اللقاءات القادمة وهوما دفعه للتدريب بعد اللقاء.

ويعتبر لقاء الميستايا مهما لبرشلونة لكون فالنسيا مطارده المباشر في الدوري الإسباني بفارق 4 نقط وقطبي مدريد تنتظر تعثره لتقليص الفارق فيما يأمل الفريق الكاتالوني في تحقيق فوز جديد والابتعاد أكثر عن منافسه المباشر حاليا.