مانشستر يونايتد يسقط أمام بازل ويؤجل صعوده إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

فرَّط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في فرصته لحسم تأهله مبكرًا لدور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تلقَّى خسارة في الوقت القاتل صفر / 1 أمام مضيفه بازل السويسري اليوم الأربعاء في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضًا فوز سيسكا موسكو الروسي على ضيفه بنفيكا البرتغالي بهدفين نظيفين.

ورغم الخسارة، ظل يونايتد في الصدارة برصيد 12 نقطة، ولكن حسم تأهله تأجل إلى الأدوار الإقصائية للجولة الأخيرة، فيما ارتفع رصيد “بازل” إلى تسع نقاط في المركز الثاني، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على سيسكا موسكو، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد من النقاط، وبقي “بنفيكا” في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وتقمَّص “مايكل لانغ” دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف الفريق السويسري الوحيد في الدقيقة 89، لينعش آمال بازل في الاستمرار بالبطولة الأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز.