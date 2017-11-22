هاري كين: فوز توتنهام بصدارة مجموعته الأوروبية أثبت خطأ المشككين

قال هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، إن ضمان تصدر المجموعة، والتأهل إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، أثبت خطأ المشككين، وذلك عقب الانتصار 2-1 على بروسيا دورتموند، أمس الثلاثاء.

وكان من المتوقع أن يعاني توتنهام في المجموعة الثامنة القوية، التي تضم ريال مدريد حامل اللقب، وبروسيا دورتموند الذي بلغ نهائي 2013، لكن الفريق اللندني ضمن التأهل دون أي خسارة؛ وبالفوز أربع مرات في أول خمس جولات.

وقال كين، صاحب هدف التعادل أمس، للصحفيين عقب المباراة: “بعد الوقوع في هذه المجموعة شكك كثيرون فينا، وكنا نريد أن نثبت أنهم على خطأ”.

وأضاف: “أتمنى أن نواصل البناء على ذلك من الآن وحتى نهاية الموسم”.

وأشاد ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، بلاعبيه وقارن بين المجموعة الصعبة هذا الموسم بمجموعة العام الماضي، إذ انتقل إلى اللعب في الدوري الأوروبي عقب الفشل في احتلال أول مركزين بعد التنافس مع موناكو وباير ليفركوزن وتشسكا موسكو.

وقال بوكيتينو إن “الفوز في دورتموند جاء كرد فعل رائع، عقب الخسارة 2-صفر أمام غريمه آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الجولة الماضية.

وأضاف لمحطة (بي.تي سبورت) التلفزيونية: “رد الفعل عقب مباراة السبت كان مذهلًا.. وقف الفريق على قدميه عقب يوم السبت، وكان مستعدًا للمنافسة في مباراة صعبة أمام فريق صعب، ونحن فخورون جدًا بذلك”.

ويستضيف توتنهام، صاحب المركز الرابع في الدوري، منافسه أبويل نيوقسيا فريق الذيل في الجولة الأخيرة من المجموعة الثامنة، الشهرَ المقبل، لكن تركيزه الحالي سينصب على مواجهة وست بروميتش ألبيون، صاحب المركز الـ 17 يوم السبت.