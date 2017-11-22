في دوري أبطال أوروبا.. كريستيانو رونالدو يطور من أرقامه القياسية

رغم الجدل الدائر حول مستواه في الدوري الإسباني وتسجيله هدفًا وحيدًا في 8 جولات لعبها مع ريال مدريد، لكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يؤكد دائمًا قوته على الصعيد القاري ويمارس هواية الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا .

وومع اقترابه من بلوغ الـ33 عامًا لم يمنعه التقدم في العمر من تسجيل أرقام جديدة في لقاء أبويل القبرصي، والذي سحق خلاله ريال مدريد مستضيفه بسداسية نظيفة.

وسجل النجم البرتغالي هدفين جديدين ليتربع منفردًا على صدارة ترتيب هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 8 أهداف، وهو الهدف رقم 18 في عام 2017 في المسابقة مطورًا رقمه القياسي الذي سجله سنة 2015 والبالغ 16 هدفًا.

وبإمكان النجم البرتغالي تطوير رقمه القياسي وجعله غير قابل للتحطيم مستقبلاً حين يستضيف فريقه ريال مدريد بروسيا دورتموند في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات في لقاء دون أهداف بحكم تأهل الفريق الملكي ثانيًا في المجموعة خلف توتنهام وإقصاء الفريق الألماني الذي قد يلعب من أجل التأهل للدوري الأوروبي كثالث المجموعة.

ويملك رونالدو أيضًا ثالث رقم في عام واحد حيث سجل 15 هدفًا في 2013، بينما لم يتجاوز غريمه التقليدي ليونيل ميسي 13 هدفًا في سنة واحدة وكانت عامي 2012 و2016 وهو نفس الرقم الذي سجله النجم البرتغالي عامي 2012 و2014.

من جهة أخرى، أصبح النجم البرتغالي أكثر لاعب يسجل أهدافًا مع فريق واحد بعدما بلغ بهدفيه 98 هدفًا رفقة ريال مدريد، لكن ميسي بإمكانه معادلة الرقم أو تجاوزه أمام يوفنتوس حيث يملك 97 هدفًا مع برشلونة.

كما بلغ النجم البرتغالي هدفه رقم 100 مع ريال مدريد أوروبيا ورقم 105 في المنافسات الدولية.

كما استعاد الفرنسي كريم بنزيما ذاكرة الأهداف وسجل هدفين ليعزز رقمه كأول فرنسي في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة برصيد 53 هدفًا ويحتل المركز الخامس وعلى بعد 3 أهداف من صاحب المركز الرابع الهولندي فان نيستلروي.

وأصبح بنزيما سادس لاعب في تاريخ المسابقة يسجل 40 هدفًا على الأقل لصالح فريق واحد، وسبقه كل من راؤول غونزاليس والبرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد والأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة والإيطالي ديل بيرو مع يوفنتوسوالألماني توماس مولر مع بايرن ميونخ.

غاري لينيكير

إلى ذلك، عاد المهاجم الدولي الإنجليزي السابق غاري لينيكير للحديث عن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لكن هذه المرة بإيجابية بعدما كتب تغريدة قصيرة بعد لقاء أبويل نيقوسيا قال فيها: “بنزيما عاد”.

وكان النجم الإنجليزي انتقد المهاجم الفرنسي لقلة أهدافه في ريال مدريد واعتبر أن الفرنسي زين الدين زيدان مدربه يمنحه معاملة خاصة.

من جهة أخرى، رفض رونالدو الحديث لوسائل الإعلام بعد لقاء أبويل نيقوسيا القبرصي، مما يؤكد أن تصريحاته بعد لقاء توتنهام حول اللاعبين المغادرين للفريق الصيف الماضي أحدثت له مشاكل مع زملائه.

وقال رونالدو للصحفيين: “أقول أشياء وتضعون أشياء أخرى كيف تريدون مني أن أتحدث معكم”.

وكان تصريح رونالدو بعد لقاء توتنهام والخسارة 3-1 قد ركزت وسائل الإعلام على جزئه الثاني الذي وصف خلاله بيبي وموراتا وجيمس رودريغيز بكونهم يملكون خبرة وفقدهم الفريق حيث كانوا يعطونه قوة أكبر مما دفع القائد سيرجيوراموس للرد عليه.

لكن الجزء الأول من تصريحه لم يلق الاهتمام، حيث قال: “اللاعبون الجدد في ريال مدريد لاعبون جيدون وهم مستقبل الفريق”.

ونفى لوكاس فاسكيز وناتشو وجود أي خلاف بين قادة الفريق أو سوء تفاهم حول تصريحات النجم البرتغالي، وقالا: “إنهما زملاء في الفريق وأيضا أصدقاء وليست هناك أي أزمة”.