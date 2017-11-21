إشبيلية يقتنص تعادلًا مثيرًا من ليفربول ويؤجل تأهله لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

فرّط فريق ليفربول الإنجليزي في فوز كان في متناول يديه وسقط في فخ التعادل أمام مضيفه إشبيلية الإسباني بواقع 3 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة والتي شهدت أيضًا تعادل سبارتاك موسكو مع ضيفه ماريبور 1/1.

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف نظيفة، حيث افتتح روبرتو فيرمينيو أهداف فريقه في الدقيقة الثانية، ليصبح أسرع أهداف ليفربول في البطولة على مدار تاريخه، وأسرع هدف سكن مرمى إشبيلية في البطولة، وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 22 ثم أضاف فيرمينيو الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، قلّص إشبيلية النتيجة بهدف سجله وسام بن يدر في الدقيقة 51 ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 59 من ركلة جزاء قبل أن يسجل جويدو بيزارو هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة.

ورفع ليفربول رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، كما رفع إشبيلية رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، فشل فريق سبارتاك موسكو الروسي في الحفاظ على تقدمه وسقط في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه ماريبور السلوفيني.

وتقدم سبارتاك موسكو بهدف سجله زي لويس في الدقيقة 82 وتعادل جاسمين ميسانوفيتش لماريبور في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع سبارتاك موسكو رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، كما رفع ماريبور رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع الأخير ليودع منافسات البطولة رسميًا.

وسيظل الصراع قائمًا في الجولة الأخيرة بين ليفربول وإشبيلية وسبارتاك موسكو لتحديد من منهما سيتأهل لدور الستة عشر ومن سينتقل للعب في الدوري الأوروبي.

ويلعب سبارتاك موسكو مع مضيفه ليفربول، ويحل إشبيلية ضيفًا على ماريبور يوم 6 كانون الأول/ديسمبر المقبل في الجولة الأخيرة.