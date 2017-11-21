بشكتاش يتعادل مع بورتو في دوري أبطال أوروبا ويحافظ على سجله خاليًا من الهزائم

حافظ فريق بشكتاش التركي على سجله خاليًا من الهزائم في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بتعادله أمام ضيفه بورتو البرتغالي 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة للبطولة.

وتقدم فيليبي أوغستو لبورتو في الدقيقة 29 قبل أن يتعادل أندرسون تاليسكا لبشكتاش في الدقيقة 41.

ورفع بشكتاش رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، حيث كان قد ضمن تأهله لدور الستة عشر في وقت سابق، كما رفع بورتو رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن لايبزج الألماني الذي سيواجه موناكو الفرنسي في وقت لاحق من اليوم.

وبهذا التعادل حافظ بشكتاش على سجله خاليًا من الهزائم في دور المجموعات حيث كان هذا التعادل هو الثاني للفريق مقابل الفوز في ثلاث مباريات، فيما يعد هذا التعادل هو الأول لبورتو مقابل الفوز في مباراتين والخسارة في مثلهما.