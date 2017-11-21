زيدان يعلق على مستوى كريم بنزيما مع ريال مدريد.. ماذا قال؟

اعترف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بأن مهاجم فريقه كريم بنزيما قادر على “المزيد من العطاء”، مؤكدًا أن الأهداف هي التي تمنح الثقة.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه اليوم الثلاثاء مع ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي في بطولة دوري أبطال أوروبا: “إنه أول من يرغب في تقديم المزيد من العطاء وإنه يعرف أنه يستطيع تقديم المزيد، نحن هنا لمساعدة اللاعبين، أصبحنا أفضل الآن، الأهداف هي التي تمنح الثقة، لا يمكن أن نقول إننا سيئون، الأهداف ستأتي وستتبدل الأوضاع”.

ويأمل ريال مدريد ومدربه الفرنسي في حسم بطاقة تأهله إلى دور الستة عشر للبطولة الأوروبية في مباراة اليوم.

وأضاف زيدان قائلاً: “ما نريده هو أن نتحلى بنفس درجة الحسم التي كانت لدينا مطلع الأسبوع الجاري (أمام أتلتيكو مدريد)، نحن على بعد خطوة (من التأهل)”.

ورفض زيدان الإجابة على سؤال عن ما إذا كان ريال مدريد سوف يتعاقد مع لاعبين جدد في كانون الثاني/يناير المقبل، حيث أشار قائلاً: “هذا ليس وقت الحديث عن هذا الأمر، عندما يحل هذا الموعد سنتحدث”.

واعترف زيدان أنه يواجه بعض الصعوبات في عمله تتمثل في عملية اختيار اللاعبين وإرضاء الجميع، واستطرد قائلاً: “الجميع يرغب في اللعب، كل شخص لديه دوره وستكون له أهميته بطريقة أو بأخرى، كم دقيقة سيلعبها كل منهم، هذا ما أحدده أنا، لدي فريق كبير للغاية ولكن هذا عملي، ما أطلبه منهم هو أن يظلوا متحلين بالتركيز استعدادًا للوقت الذي سيلعبون فيه حتى يقوموا بهذا على نحو جيد”.