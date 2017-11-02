مورينيو يستغل سقوط ريال مدريد أمام توتنهام

استغل البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي خسارة ريال مدريد أمام توتنهام هوتسبير، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

وخسر ريال مدريد 3/1 أمام الفريق اللندني، على ملعب ويمبلي الشهير، ليصعد توتنهام إلى دور الـ 16، وهو أول فوز لتوتنهام على ريال مدريد في تاريخ مواجهات الفريقين.

ويملك توتنهام 10 نقاط مقابل 7 لريال مدريد، وسيواجهان فريقي بروسيا دورتموند وأبويل القبرصي في الجولتين المقبلتين.

ونشرت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية اليوم الخميس عن مورينيو قوله، إن فريقه مانشستر يونايتد يستحق المزيد من المديح والإشادة؛ لأنه فاز على توتنهام 1/0 السبت الماضي، رغم أن فريقه تعرض لانتقادات جديدة.

واعتبر مورينيو أن خسارة ريال مدريد 3/1 أمام توتنهام، دليل على قوة السبيرز، وهو ما يعني أن فوز مانشستر يونايتد عليه 1/0 أمرًا جيدًا، مشيرًا إلى أن توتنهام فاز 4/1 على ليفربول قبل أيام، وهو ما يؤكد قوة الفريق.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة تشيلسي،على ملعب أولد ترافولد السبت المقبل، لحساب الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

يشار إلى أن مورينيو (54 عامًا) سبق له تدريب ريال مدريد 3 مواسم (2010-2013) وقاده للفوز بلقب في الدوري الإسباني، ولقب في كأس الملك، ولقب في كأس السوبر.