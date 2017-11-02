بعد الفوز على ريال مدريد.. مدرب توتنهام يحلم بقلب دوري أبطال أوروبا

أبدى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ،المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي، سعادته بالفوز ،الذي حققه فريقه على ريال مدريد 3 / 1 ،أمس الأربعاء، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا.

وأكد المدرب الأرجنتيني ،بعد المباراة، أنه يتوقع أن يظهر الريال في الفترة المقبلة بأداء أفضل كثيرًا مما ظهر به.

وقال بوكيتينو ،في المؤتمر الصحافي، الذي عقد عقب المباراة :” توقعت النسخة الأفضل للريال. كان شعوري هو أن نكون في أفضل حالاتنا حتى نتمكن من التغلب على الريال”.

وأضاف :”كنا منافسين جيدين، وكنا قريبين من أفضل مستوياتنا، ولهذا السبب حققنا هذه النتيجة الجيدة”.

وبعد أن غاب عن أغلب مباريات توتنهام في حملته الأوروبية ؛بسبب الإيقاف، عاد ديلي آلي بأفضل شكل ممكن ،وأثنى المدرب على أدائه، حيث قال :” كانت فرصة رائعة له، لإظهار موهبته أمام ريال مدريد ،في ملعب ويمبلي”.

وأضاف :”كانت هذه لحظته، وحافز كبير له، وسجل هدفين. إنه لاعب يتطور يومًا بعد يوم”.

واستطاع توتنهام أن يحجز مقعده في دور الستة عشر، بعد الفوز على الريال ، حيث كان التأهل من دور المجموعات هو هدف بوكيتينو.

وأكد المدرب :”الشيء الأكثر أهمية هو أننا تأهلنا للأدوار الإقصائية . لقد تطورنا هذا الموسم، واستطعنا التأهل قبل نهاية دور المجموعات بجولتين. من المهم بالنسبة لنا أن نعزز هذه الثقة، نحن نحلم بالتتويج بلقب البطولة”.