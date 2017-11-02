كريستيانو رونالدو: الوضع سيئ في ريال مدريد لكننا سنغيره

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بقاءه في الفريق لغاية نهاية عقده سنة 2021 ولن يطلب تمديد عقده مرة أخرى.

وقال النجم البرتغالي بعد خسارة فريقه أمام توتنهام 3-1 :” لدي 4 سنوات أخرى في عقدي أشعر بالراحة وسعيد في الفريق ولا أرغب في تمديد عقدي نهائيا.”

وتحدث النجم البرتغالي عن اللقاء وقال :” الوضع سيء لكوننا خسرنا اللقاء وقد تعودنا على الفوز ، لكن كرة القدم تتغير إنها لحظة سيئة لكننا نرغب في التغيير وسنقوم بذلك أنا متأكد أن لدينا وقتًا كبيرًا للتطور وأنا مقتنع أننا سنفعل ذلك.”

ورفض رونالدو اعتبار فريقه يمر بلحظة فراغ وقال :” لا شيء حدث لا يمكننا أن نكون دائما جيدين ولا نستطيع أن نلعب كما نريد ، لكني لا أرى الأشياء بشكل سلبي فنحن لا نلعب بشكل سيء بإمكانكم أن تلتقوا بنا.”

وصب رونالدو غضبه على التحكيم وقال :” حين تخسر في بعض اللحظات لا تكون كما تود أن تراها ، فأنت مضطر لتشجيع زملائك ، 3-0 كانت نتيجة كبيرة، فهدفهم الأول كان من لقطة تسلل والثاني أمام جيرونا كان أيضا من تسلل وهذه الأشياء لا تستطيع التحكم فيها.”

ولا يبدو الوضع سيئا لريال مدريد فتعادل بروسيا دورتموند أمام أبويل نيقوسيا القبرصي جعله في حاجة لفوز واحد للتأهل أو على الأقل تجنب الخسارة في لقائه الأخير أمام الفريق الألماني.

كما أن النجم البرتغالي لم يخرج دون أرقام في ويمبلي حيث أصبح توتنهام ضحيته الإنجليزية المفضلة ب10 أهداف وسجل لأول مرة في الملعب الإنجليزي الشهير كما رفع رصيده ل6 أهداف في صدارة الهدافين في دوري أبطال أوروبا.

ورفع رونالدو الفارق عن غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي ل14 هدفًا في صدارة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا حيث أصبح يملك 111 هدفًا مقابل 97 لنجم برشلونة.