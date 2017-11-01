بورتو يجتاز لايبزغ بثلاثية ويحيي آماله في التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

أحيا بورتو البرتغالي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا عامي 1987 و2004، آماله في حجز إحدى بطاقتي التأهل لدور الستة عشر عن المجموعة السابعة، بعدما انتزع فوزا ثمينا 3 / 1 من ضيفه لايبزغ الألماني.

وافتتح هيكتور هيريرا التسجيل للفريق البرتغالي في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل تيمو فيرنر لفريق لايبزغ في الدقيقة 48.

وأعاد دانييلو بيريرا التقدم مجددا لبورتو في الدقيقة 62، قبل أن يطلق ماكسيمليانو بيريرا رصاصة الرحمة على آمال الفريق الألماني في التعادل بتسجيله الهدف الثالث لبورتو في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

دوري ابطال أوروبا | بورتو 1 × 0 لايبزيغ | هدف اول بورتو HD@FAHADHD24_ pic.twitter.com/7RaXbbMCE2 — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١ نوفمبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | بورتو 1 × 1 لايبزيغ | هدف التعادل لايبزيغ HD@FAHADHD24_ pic.twitter.com/o7zU7CMLXb — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١ نوفمبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | بورتو 2 × 1 لايبزيغ | هدف الثاني بوترو HD pic.twitter.com/nMzQWSLa5J — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١ نوفمبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | بورتو 3 × 1 لايبزيغ | هدف الثالث بورتو HD pic.twitter.com/AyKwht3ujw — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١ نوفمبر، ٢٠١٧

أهدر فريق بشكتاش التركي فرصة حسم التأهل مبكرا لدور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه موناكو الفرنسي اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة بالمجموعة السابعة للمسابقة القارية، التي شهدت فوز بورتو البرتغالي 3 / 1 على ضيفه لايبزج الألماني.

ومازال بشكتاش يمتلك الحظوظ الأوفر في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، حيث رفع رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه بورتو، فيما احتل لايبزج المركز الثالث برصيد أربع نقاط، وظل موناكو قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد نقطتين.

وفي مدينة اسطنبول التركية، انتهى الشوط الأول بتقدم موناكو بهدف نظيف حمل توقيع روني لوبيز في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، أدرك جينك توسن التعادل لبشكتاش في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

وبات بشكتاش بحاجة للحصول على نقطة واحدة فقط خلال مباراتيه القادمتين من أجل التأهل رسميا للدور المقبل، فيما تقلصت آمال موناكو بنسبة كبيرة للغاية في العبور إلى الأدوار الإقصائية.

دوري ابطال أوروبا | بيشكتاش 0 × 1 موناكو | هدف اول موناكو HD @FAHADHD24_ pic.twitter.com/4kleXCz2lR — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١ نوفمبر، ٢٠١٧