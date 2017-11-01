توتنهام يقسو على ريال مدريد بثلاثية ويصعد لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

صعد فريق توتنهام هوتسبير إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / 1 على ضيفه ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة بالمجموعة الثامنة، التي شهدت أيضا تعادل بوروسيا دورتموند الألماني 1 / 1 مع ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي.

وانفرد توتنهام بصدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد، فيما احتل دورتموند وأبويل المركزين الثالث والرابع على التوالي بعدما تساويا في رصيد نقطتين، وإن تفوق الفريق الألماني بفارق الأهداف على نظيره القبرصي.

وعلى ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن، نصب توتنهام السيرك للفريق الملكي، حيث كان الفريق الانجليزي الطرف الأفضل في المباراة، وكان بإمكان لاعبيه إضافة المزيد من الأهداف لولا لجوء لاعبيه إلى الاستعراض بعد اطمئنانهم على النتيجة.

في المقابل، واصل الريال (حامل اللقب) أدائه الباهت في الفترة الماضية، ليتلقى هزيمته الثانية على التوالي بمختلف البطولات في غضون ثلاثة أيام، وذلك عقب خسارته التاريخية 1 / 2 أمام مضيفه جيرونا في بطولة الدوري الإسباني يوم الأحد الماضي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدف حمل توقيع ديلي آلي في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني، واصل آلي تألقه في اللقاء، بعدما أضاف الهدف الثاني للفريق الإنجليزي في الدقيقة 56، قبل أن يضيف زميله الدنماركي كريستيان إيركسن الهدف الثالث في الدقيقة 65.

وتكفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه لريال مدريد في الدقيقة 80، محرزا هدفه رقم 111 خلال مسيرته بدوري الأبطال.

ويعد هذا هو الفوز الأول لتوتنهام في تاريخ مواجهاته الأوروبية أمام الريال، الذي تلقى هزيمته الأولى في دوري الأبطال بالمسابقة القارية منذ خسارته 1 / 2 أمام مضيفه بوروسيا دورتموند في 24 تشرين الأول/أكتوبر عام 2012.

دوري ابطال أوروبا | توتنهام 1 × 0 ريال مدريد | هدف اول توتنهام دالي الي HD@FAHADHD24_ pic.twitter.com/Lh4m8P5EVB — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١ نوفمبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | توتنهام 2 × 0 ريال مدريد | هدف الثاني توتنهام دالي الي HD @FAHADHD24_ pic.twitter.com/i76cGCmkur — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١ نوفمبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | توتنهام 3 × 0 ريال مدريد | هدف الثالث توتنهام ايركسون HD pic.twitter.com/or0zI01Zaf — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١ نوفمبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | نابولي 2 × 2 مانشستر سيتي | هدف التعادل نابولي HD pic.twitter.com/D4c5N4Vxnv — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١ نوفمبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | توتنهام 3 × 1 ريال مدريد | هدف اول ريال مدريد رونالدو HD pic.twitter.com/IQPcHVXpw3 — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١ نوفمبر، ٢٠١٧

وعلى ملعب (سيجنال إيدونا بارك)، فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء دورتموند وأبويل نيقوسيا، لتتقلص آمالهما بنسبة كبيرة للغاية في التأهل للأدوار الإقصائية.

وبادر رافاييل جوريرو بالتسجيل لدورتموند في الدقيقة 29، فيما تعادل ميكائيل بوتي لأبويل نيقوسيا في الدقيقة 51.

دوري ابطال أوروبا | بروسيا دورتموند 1 × 0 ابويل القبرصي | هدف اول بروسيا دورتموند هدف جميل HD@FAHADHD24_ pic.twitter.com/8rgenDUNrV — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١ نوفمبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | بروسيا دورتموند 1 × 1 ابويل القبرصي | هدف التعادل ابويل HD@FAHADHD24_ pic.twitter.com/WcRo81PCc8 — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١ نوفمبر، ٢٠١٧