أوكرانيا تحتجز 52 مشجعًا بعد مشاجرة قبل مباراتهما في دوري أبطال أوروبا

قالت الشرطة الأوكرانية إنها احتجزت أكثر من 50 شخصا بعد اندلاع مشاجرة بين جماهير ناديي فينوورد الهولندي وشاختار دونيتسك الأوكراني في حانة بمدينة خاركيف شرق البلاد في وقت متأخر، أمس الثلاثاء.

وذكرت وكالة إنترفاكس أوكرانيا للأنباء أن 40 مواطنا هولنديا ضمن المحتجزين.

وقالت شرطة خاركيف في بيان، إن الحانة تم تدميرها من الداخل وتحطم زجاجها خلال المعركة التي تأتي قبل مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وأضافت الشرطة: “الأزمة حدثت بين المشجعين الهولنديين والأوكرانيين”.

وقالت إن 52 شخصا احتجزوا لاستجوابهم بشأن الواقعة في مقر الشرطة المحلية.

وفي 2015 احتجز 23 مشجعا لفينوورد في روما ووجهت اتهامات إلى 19 بعد اندلاع عنف قبل مباراة أمام روما الإيطالي.