مباراة توتنهام وريال مدريد .. سقوط جديد لـ”زيدان” أم تصحيح مسار؟

يخوض فريق ريال مدريد الإسباني اختبارًا صعبًا ضد مضيفه توتنهام الإنجليزي مساء الأربعاء في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويسعى ريال مدريد في مهمته أمام السبيرز لتصحيح المسار بعد سلسلة من الانتكاسات والنتائج السلبية بينما يبحث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال عن عبور عقبة توتنهام وتصحيح المسار.

وترصد إرم نيوز في التقرير التالي أبرز ملامح موقعة ريال مدريد وتوتنهام .. فإلى السطور القادمة:

تصحيح المسار

يبقى اللقاء مهمًا بالنسبة لريال مدريد لتصحيح المسار بعد سلسلة من النتائج السلبية والمهزوزة للفريق بقيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

ويعاني ريال مدريد بشكل واضح بعد تعادله مع توتنهام في إسبانيا ثم خسارته غير المتوقعة على يد جيرونا في الدوري.

وأكد المحلل الكروي هيثم فاروق مدافع فينورد الهولندي السابق لإرم نيوز أن ريال مدريد بحاجة لفوز وعرض قوي لمصالحة جماهيره أمام فريق طموح وقوي ويملك أوراقًا مهمة مثل توتنهام.

وأضاف: “الريال تعرض لهزات فنية على مدار الموسم بسبب توالي المباريات واستهلاك اللاعبين بدنيًا الأمر الذي يجعل الفريق في أزمة واضحة على الصعيد الهجومي والدفاعي وفقد نقاطٍ سهلة بالدوري”.

جماعية توتنهام

يملك توتنهام منظومة كروية جماعية ممتازة بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو الذي قدم مستويات رائعة في المواسم الأخيرة مع الفريق.

ويعتمد السبيرز على منظومة وسط الملعب وهو العنصر الأهم في خطط المدرب بوكتينيو الذي يلعب بأداء هجومي سريع وثبات دفاعي معتمدًا على الثنائي هاري وينكس وديلي آلي بجانب سرعات الكوري الجنوبي سيونج هون مين وموسى سيسوكو دبابة وسط الملعب.

الفوز المطلوب

يبقى الفوز مطلب الفريقين في لقاء الأربعاء خاصة أن ريال مدريد وتوتنهام في طريقهما لحصد بطاقتي التأهل عن المجموعة الثامنة.

ويحتل الفريقان الصدارة برصيد 7 نقاط بينما يبقى دورتموند الألماني وأبويل نيقوسيا القبرصي برصيد نقطة واحدة وتبدو فرص الريال والسبيرز الأقرب للتأهل.

ويسعى الفريقان للصعود على مقعد الصدارة تجنباً لأي صدام مع متصدري المجموعات الأخرى.

عودة هاري كين

تعد عودة هاري كين مهاجم توتنهام أبرز العناوين في موقعة الريال والسبيرز خاصة أنه أحد أهم وأفضل اللاعبين في الفترة الأخيرة مع الفريق اللندني.

وتعرض كين لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن لقاء مانشستر يونايتد بالدوري بجانب مباراة وست هام في كأس الرابطة وهو ما أثر على الفريق وخسر اللقاءين.

ويأمل توتنهام تحسين نتائجه مع عودة هاري كين الهداف المتميز الذي يجيد استغلال أنصاف الفرص.