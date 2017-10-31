مدافع توتنهام: لا أرى بديلًا لهاري كين حتى لو كان كريستيانو رونالدو

لا يرى يان فيرتونن، مدافع توتنهام، بديلا لزميله هاري كين حتى ولو كان كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا.

وسجل رونالدو هدفه 111 في 144 مباراة في المسابقة قبل أسبوعين بعدما نفذ بنجاح ركلة جزاء في تعادل ريال مدريد 1-1 مع توتنهام في ملعب برنابيو.

ولا يحتاج فيرتونن لمن يذكره بالتهديد الذي يشكله اللاعب البرتغالي في مباراة الأربعاء بالمجموعة الثامنة على ملعب ويمبلي، حيث يأمل الفريق صاحب الضيافة في استعادة خدمات كين بعد إصابة في عضلات الفخذ الخلفية غاب على إثرها عن هزيمة فريقه مطلع الأسبوع أمام مانشستر يونايتد.

وسجل كين بالفعل خمسة أهداف في ثلاث مباريات بدوري الأبطال هذا الموسم من بينها ثلاثية في مرمى أبويل نيقوسيا وهو الرصيد نفسه الإجمالي لرونالدو.

وأبلغ فيرتونن مؤتمرا صحفيا في مقر تدريب توتنهام “إنهما لاعبان رائعان.

وتابع: “يملك رونالدو قدرات خاصة وكذلك هاري ويتعين أن نظهر الاحترام إلى رونالدو على كل الإنجازات التي حققها على مدار سنوات والمستوى الذي لا يزال يلعب به”.

وأضاف: “من الصعب المقارنة بينهما لأن طريقتهما في اللعب مختلفة، لكن بالنسبة لي أعتبر هاري من أفضل رؤوس الحربة في أوروبا وربما يكون الأفضل.. يظهر ذلك كل مباراة ولا يستطيع أي لاعب آخر تعويضه حاليا.

وسجل كين، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر موسمين، 13 هدفا مع توتنهام هذا الموسم رغم أنه لم يهز الشباك حتى سبتمبر أيلول.

وغاب عن الهزيمة امام يونايتد 1-صفر يوم السبت والتي تركت توتنهام في المركز الثالث متأخرا بثماني نقاط عن مانشستر سيتي متصدر الدوري الممتاز.

وتدرب اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، يوم الثلاثاء، لكن فيرتونن قال إن توتنهام يستطيع الفوز على ريال والتأهل لدور الستة عشر حتى دون مهاجم إنجلترا.

وقال اللاعب البلجيكي: “هاري لاعب مهم جدا داخل وخارج الملعب ووجوده دائما يمنح الفريق دفعة كبيرة.. بالطبع نستطيع الفوز على ريال وهو هدفنا حتى ولو لعبنا دون هاري”.