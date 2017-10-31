هاري كين يشارك في تدريبات توتنهام استعدادًا لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

شارك المهاجم الإنجليزي هاري كين في التدريبات الجماعية لتوتنهام، اليوم الثلاثاء، استعدادا لخوض مباراة الفريق أمام ريال مدريد على ملعب ويمبلي في بطولة دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

وقال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لتوتنهام: “من الممكن أن يلعب غدا، لقد تدرب اليوم ولكن من المهم أن نتخذ القرار الصحيح”.

وتعرض كين، البالغ 24 عاما، لتمزق خفيف في الفخذ الأيسر ولم يتمكن من خوض المباراتين الأخيرتين لتوتنهام.

Here's Harry Kane's reaction when asked if he is 'fit' to play against Real Madrid tomorrow evening. #COYS#THFCpic.twitter.com/A8NR2T9Rr0 — Last Word On Spurs???? (@LastWordOnSpurs) October 31, 2017

وفي ظل غياب كين، الذي سجل 13 هدفا هذا الموسم، خسر توتنهام في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2 / 3 أمام ويستهام، ثم خسر أمام مانشستر يونايتد بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي.

ويتساوى توتنهام مع ريال مدريد في عدد النقاط (سبع نقاط) ويتصارعان على صدارة المجموعة الثامنة، وكان قد تعادلا في الجولة الماضية 1 / 1 على ملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل ريال مدريد.