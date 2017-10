هاري كين يشارك في تدريبات توتنهام استعدادًا لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

شارك المهاجم الإنجليزي هاري كين في التدريبات الجماعية لتوتنهام، اليوم الثلاثاء، استعدادا لخوض مباراة الفريق أمام ريال مدريد على ملعب ويمبلي في بطولة دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

وقال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لتوتنهام: “من الممكن أن يلعب غدا، لقد تدرب اليوم ولكن من المهم أن نتخذ القرار الصحيح”.

وتعرض كين، البالغ 24 عاما، لتمزق خفيف في الفخذ الأيسر ولم يتمكن من خوض المباراتين الأخيرتين لتوتنهام.

Here's Harry Kane's reaction when asked if he is 'fit' to play against Real Madrid tomorrow evening. #COYS#THFCpic.twitter.com/A8NR2T9Rr0

