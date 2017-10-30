مورينيو يدافع عن لوكاكو رغم الانتقادات

قال جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، اليوم الإثنين، إن المهاجم روميلو لوكاكو الذي يواجه انتقادات من جماهير الفريق المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يجب “ألا يتعرض للمساس”.

وسجل لوكاكو 11 هدفًا بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد هذا الموسم، قادمًا من إيفرتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني (99 مليون دولار)، ثم صام عن التهديف في آخر 5 مباريات، لكنه صنع هدف أنطوني مارسيال في الفوز 1/0 على توتنهام يوم السبت الماضي.

وتحدث مورينيو عن لوكاكو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء قائلًا: “أعتقد أنه من اللاعبين الذين لا يجب المساس بهم ويجب أن يحظى بالاحترام من الجميع”.

وأضاف: “ما يفعله للفريق أمر رائع ومركز المهاجم لا يتعلق بتسجيل الأهداف وحسب”.

“لا أعتقد أنه كان هادئًا (أمام توتنهام) على الإطلاق، ويمكن أن تسألوا (توبي) ألدرفيريلد و(يان) فرتونن و(إيريك) داير وهم ضمن أفضل المدافعين في اللعبة”.

ويتصدر مانشستر يونايتد المجموعة الأولى في دوري الأبطال بعد 3 انتصارات، وسيستضيف بنفيكا في أولد ترافورد ويمكنه التأهل لدور الـ 16 إذا استفاد من نتيجة مباراة تشسكا موسكو وبازل.

وتابع المدرب البرتغالي: “10 نقاط قد تكون كافية للتأهل، لكن هدفنا هو إنهاء المجموعة في الصدارة”.

“لا أحد هنا يفكر في مباراة أخرى غير مباراة بنفيكا، ولا أحد يفكر في تشيلسي”، حيث يواجه فريقه السابق في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وربما يعتمد مورينيو على ثنائي الهجوم مارسيال وماركوس راشفورد في التشكيلة الأساسية، كما فعل في الفوز على سوانزي سيتي في كأس الرابطة.

وواصل: “لا توجد مشكلة. ما لا يمكننا فعله هو اللعب بتشكيلة من 12 لاعبًا، لكن يمكننا أن نكرر مشاركة الثنائي أمام بنفيكا وفي أي لقاء آخر”.