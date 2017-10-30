الخلافات تضرب ريال مدريد وغاريث بيل يغيب عن مباراة توتنهام

نشر موقع إسباني ما قال إنه خلافات حدثت بين لاعبي ريال مدريد خلال لقاء جيرونا والذي خسره الفريق الملكي 2/1، وابتعد بفارق 8 نقاط عن الصدارة التي يحتلها غريمه برشلونة.

وحسب موقع “ديبورتيس كواترو” فخلال إضاعة البرازيلي مارسيلو إحدى الكرات انتقده الكرواتي لوكا مودريتش فأجابه البرازيلي: “صحيح أخطأت وأنت هل لا تخطئ أبدًا”؟

ورغم أن اللاعبان تصالحا من بعد لكن الموقع أكد أن عدة خلافات حدثت أيضًا خلال اللقاء بين كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وإيسكو في المحاولات الهجومية حيث تبادلوا الاتهامات.

كما حدثت خلافات مماثلة بين سيرجيو راموس ورافائيل فاران في الدفاع مما يؤكد أن الأجواء داخل الفريق تحتاج لتدخل عاجل لإعادة الهدوء والانسجام مجددًا.

في سياق متصل ذكرت صحيفة “أس” الإسبانية أن 4 لاعبين من ريال مدريد مرشحون للغياب عن لقاء توتنهام، في الجولة الرابعة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا والذي يجري الأربعاء في ويمبلي.

ولم يتدرب كل من الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس والويلزي غاريث بيل نهائيًا مع المجموعة وظلا يمارسان تدريبات فردية وهو ما يؤكد غيابهما عن لقاء توتنهام.

وكان غاريث بيل يأمل في اللحاق باللقاء لمواجهة فريقه السابق لكن المدرب زيدان والطاقم الطبي لا يرغبان في المخاطرة.

كما منح زيدان مدافعه الفرنسي رافائيل فاران فرصة للراحة بعد خروجه مصابًا خلال لقاء جيرونا في فترة ما بين الشوطين، فيما لم يتدرب النجم الإسباني إيسكو اليوم الإثنين بعد شعوره بألم في نهاية اللقاء السابق.

وسيجري اللاعبان فحوصات إضافية الثلاثاء لتقرير مصير مشاركتهما في لقاء توتنهام المقرر الأربعاء.