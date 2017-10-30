ديلي آلي لاعب توتنهام يتطلّع إلى التعويض أمام ريال مدريد

لم يشارك ديلي آلي لاعب الوسط المهاجم لفريق توتنهام هوتسبير في تعادل فريقه ذهابًا 1/1 أمام ريال مدريد في وقت سابق من الشهر الجاري لكنه سيخوض، وبعد فترة انتظار محبطة، أول اختبار له في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي في مباراة العودة التي تقام بعد غد الأربعاء على استاد ويمبلي اللندني.

وتسببت البطاقة الحمراء التي حصل عليها اللاعب في الموسم الماضي بسبب تعمده الخشونة خلال التحام مع لاعب منافس في مباراة جنت البلجيكي بالدوري الأوروبي في منعه من المشاركة مع توتنهام في أول 3 مباريات في دوري الأبطال بالموسم الحالي.

وأدى الفريق اللندني بشكل جيد في غياب آلي وحصل على 7 نقاط في أول 3 مباريات في المجموعة الثامنة. وسيضمن الفوز على ريال مدريد الذي يقوده المدرب زين الدين زيدان لتوتنهام التأهل لدور الـ 16 قبل آخر مباراتين في دور المجموعات.

وشارك آلي في الموسم الماضي في المباريات الست لتوتنهام الذي أخفق في اجتياز دور المجموعات بدوري الأبطال بعد الهزيمة على أرضه أمام باير ليفركوزن الألماني وموناكو الفرنسي.

وتمثل عودة آلي دفعة قوية لفريقه في محاولة هزيمة ريال مدريد لأول مرة في سادس محاولة، وقال آلي إن توتنهام عليه أن يتعلم سريعًا من الهزيمة الأخيرة 1/0 أمام مانشستر يونايتد بالدوري المحلي الممتاز والتي تسببت في إيقاف انطلاقة الفريق في الآونة الأخيرة.

وقال آلي الذي أهدر فرصة ذهبية للتهديف قبل قليل من إحراز مانشستر يونايتد هدف الفوز: “لا نريد أن نتنافس فحسب.. بل نريد أن نفوز.. نحن كفريق محبطون.. أمامنا مباراة كبيرة أمام ريال مدريد”.

“من المهم أن نتعلم مما جرى ونعمل على تصويب الأخطاء ومواصلة العمل كفريق لأننا قدّمنا أداءً جيدًا.. ولا نزال في موقع ممتاز.. لا يمكن أن نسمح (للهزيمة أمام مانشستر يونايتد) أن توقفنا”.

ولا يزال توتنهام ينتظر البت في جاهزية هدافه هاري كين قبل مباراة الأربعاء بعد إصابته في عضلة الفخذ الخلفية.

وسجل كين 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي وسيكون غيابه خسارة كبيرة للمدرب ماوريسيو بوكيتينو الذي يسعى لتحقيق أول فوز له على ريال مدريد طوال مسيرته التدريبية بعد أن كان قد خسر المواجهات السبع السابقة حين كان يدرب إسبانيول في الدوري الإسباني.