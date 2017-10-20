محمد صلاح أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا (صورة)

اختير النجم المصري محمد صلاح أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واحتل صلاح المركز الأول في الاستفتاء، بنسبة 51% من الأصوات، متفوقًا على سينك توسان لاعب بشكتاش التركي، الذي حصل على 34% وجاء خلفهما كوينسي بروميس، لاعب سبارتاك موسكو الروسي بـ 7%.

وجاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الرابع بـ 3%، ومن بعده ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد بنسبة 2%، وهي النسبة نفسها التي حصل عليها هداف ريال مدريد التاريخي، البرتغالي كريستيانو رونالدو

وحصل البرازيلي نيمار والبلجيكي إيدن هازارد 1% لكل منها.

وسجل صلاح هدفين في فوز فريقه ليفربول 7/0 على ماريبور السلوفيني، ليتصدّر جدول ترتيب المجموعة الخامسة.

وحصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى بعد تسجيله هدفًا أمام إشبيلية، وخسر الجولة الثانية لحساب كريستيانو رونالدو.