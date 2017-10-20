محمد صلاح أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا (صورة)

محمد صلاح أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا (صورة)

المصدر: إرم نيوز

اختير النجم المصري محمد صلاح أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واحتل صلاح المركز الأول في الاستفتاء، بنسبة 51% من الأصوات، متفوقًا على سينك توسان لاعب بشكتاش التركي، الذي حصل على 34% وجاء خلفهما كوينسي بروميس، لاعب سبارتاك موسكو الروسي بـ 7%.

وجاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الرابع بـ 3%، ومن بعده ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد بنسبة 2%، وهي النسبة نفسها التي حصل عليها هداف ريال مدريد التاريخي، البرتغالي كريستيانو رونالدو

وحصل البرازيلي نيمار والبلجيكي إيدن هازارد 1% لكل منها.

وسجل صلاح هدفين في فوز فريقه ليفربول 7/0 على ماريبور السلوفيني، ليتصدّر جدول ترتيب المجموعة الخامسة.

وحصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى بعد تسجيله هدفًا أمام إشبيلية، وخسر الجولة الثانية لحساب كريستيانو رونالدو.

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