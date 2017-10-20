كشف سر تناول ليونيل ميسي كبسولة جلوكوز

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الجدل خلال لقاء فريقه برشلونة وأولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا بعدما ابتلع كبسولة “جلوكوز” في الدقيقة 10 من اللقاء، مما جعل رواد المواقع الاجتماعية يطرحون عدة تساؤلات رغم أن الرياضيين يستعملونه بشكل دائم، لكن التوقيت دفع صحف مدريد للبحث في الموضوع.

واتصلت صحيفة “أس” بالسيد لاروسا الباحث في معهد الصحة والرياضة وعلوم الحياة الذي شرح بشكل جيد أسباب استعمال النجم الأرجنتيني لكبسولة “جلوكوز” أثناء اللقاء.

وقال الباحث الإسباني: “من الجيد أن يأخذ الجلوكوز أثناء ممارسة أي مجهود لأنه يحمي من أزمة نقصان نسبة السكر في الدم ويطور الأداء”.

وأضاف:”حين نبدأ مجهودًا بدنيًا قويًا وطويل الأمد نحرق ونستعمل الجلوكوز الموجود في الدم حتى ينتهي ثم نستعمل المخزون الموجود في العضلات والكبد حتى ينفد وبعده نحرق الدهون التي تتحول لجلوكوز للمحافظة على نسبته في الدم لكن ذلك يكلف الرياضي استنزاف مجهوده وربما أيضًا تراجع نسبة الجلوكوز في الدم وهذا خطر”.

وتحدث الباحث الإسباني عن حالة ميسي وقال: “كان هدف ميسي باستعمال كبسولة الجلوكوز أن يوفره للعضلات بشكل جيد ولتأخير عملية نفاده التي تتم في هذه الحالة ببطء”.