محمد صلاح يتحدى رونالدو وميسي على جائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا (صورة)

ينافس المصري محمد صلاح جناح ليفربول البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة على جائزة أفضل لاعب في أسبوع لقاءات دوري أبطال أوروبا.

وتضم لائحة المرشحين أيضًا كلًا من التركي جينك توسن من بيشكتاش وكوينسي بروميس من سبارتاك موسكو والإنجليزي ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد والبيلجيكي إدين هازارد من تشيلسي والبرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.

واختير النجم المصري ضمن تشكيلة الأسبوع في دوري أبطال أوروبا والتي خلت من رونالدو وميسي.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أريولا من باريس سان جيرمان.

الدفاع: أليكسندر أرنولد من ليفربول، والألماني ماتس هوملس من بايرن ميونخ، والصربي كولاكوف من روما، والهولندي بروميس من سبارتاك موسكو.

الوسط: تولانت تشاكا من بازل السويسري، والبرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول، والبرازيلي بيرنارد من شاختار دونيتسك.

الهجوم: المصري محمد صلاح من ليفربول، والبرازيلي فيرمينيو من ليفربول، والبلجيكي هازارد من تشيلسي.