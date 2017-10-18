دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان يواصل انطلاقته وبايرن ميونخ يستعيد اتزانه (فيديو)

واصل المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا وزميله الفرنسي كيليان مبابي تألقهما في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وقادا الفريق للانتصار الثالث على التوالي في المجموعة الثانية بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه الكبير 4 / صفر على مضيفه أندرلخت البلجيكي اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة.

واستعاد بايرن ميونخ الألماني اتزانه في المجموعة بفوز كبير 3 / صفر على سلتيك الأسكتلندي في عودة قوية للمدرب يوب هاينكس إلى دوري أبطال أوروبا.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة واقترب خطوة كبيرة من التأهل للدور الثاني (دور الستة عشر) كما رفع بايرن رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني مقابل ثلاث نقاط لسلتيك في المركز الثالث ويقبع أندرلخت في المركز الرابع الأخير بلا رصيد من النقاط.

وهز نيمار الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في هذه المجموعة بدوري الأبطال، كما سجل زميله مبابي هدفا وصنع هدفا ليقودا الفريق إلى الفوز الساحق على أندرلخت.

وأنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما مبابي وإدينسون كافاني في الدقيقتين الثالثة و44 .

وفي الشوط الثاني، أضاف نيمار والأرجنتيني آنخل دي ماريا الهدفين الآخرين في الدقيقتين 66 و88 .

دوري ابطال أوروبا | باريس سان جيرمان 1 × 0 انرلخت | هدف اول باريس سان جيرمان مبابي HD حسابي الأساسي | @FAHADHD24_ pic.twitter.com/1e6TDiDNIZ — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | باريس سان جيرمان 2 × 0 اندرلخت | هدف الثاني باريس سان جيرمان كافاني HD حسابي الأساسي | @FAHADHD24_ pic.twitter.com/VyGUofwHDE — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | باريس سان جيرمان 3 × 0 اندرلخت | هدف الثالث باريس سان جيرمان نيمار راااائع HD حسابي الأساسي | @FAHADHD24_ pic.twitter.com/LbtGqRYcWm — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | باريس سان جيرمان 4 × 0 اندرلخت | هدف الرابع باريس سان جيرمان HD دي ماريا حسابي الأساسي | @FAHADHD24_ pic.twitter.com/A18RWk3iOI — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧

واستعاد بايرن ميونخ اتزانه في المجموعة بعد الهزيمة الثقيلة صفر / 3 أمام سان جيرمان في الجولة الثانية، وتغلب على سلتيك بثلاثية نظيفة أحرزها توماس مولر وجوشا كيميغ وماتس هوملز في الدقائق 17 و29 و51 .

وقدم الفريق بهذا هدية ثمينة إلى مديره الفني الكبير يوب هاينكس /72 عاما/ ،العائد لتدريب الفريق خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأكد هاينكس إعادة الاتزان إلى أداء الفريق البافاري، حيث قاده للفوز الثمين في مباراة اليوم، بعدما اكتسح فرايبورغ في الدوري الألماني (بوندسليغا) مطلع هذا الأسبوع في أول مباراة له بعد عودته لتدريب الفريق.

وكانت مباراة اليوم هي الأولى له في دوري الأبطال، منذ أن قاد بايرن للقب في ختام ولايته السابقة مع الفريق في 2013 .

دوري ابطال أوروبا | بايرن ميونخ 1 × 0 سيلتيك | هدف اول بايرن مبونخ مولر HD حسابي الأساسي | @FAHADHD24_ pic.twitter.com/nfcw9rbddQ — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | بايرن ميونخ 2 × 0 سيلتيك | هدف الثاني بايرن ميونخ كيميتش HD حسابي الأساسي | @FAHADHD24_ pic.twitter.com/FIBm9hiHD0 — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١٨ أكتوبر، ٢٠١٧