محمد صلاح: ليفربول يجب أن يواصل تسجيل الأهداف

قال الجناح محمد صلاح ،إن على فريقه ليفربول تكرار طريقته الحاسمة في إنهاء الهجمات في دوري أبطال أوروبا، من أجل إنعاش مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز كلًا من صلاح وروبرتو فيرمينو هدفين ؛ليحقق ليفربول فوزًا ساحقًا بنتيجة 7-صفر على ماريبور السلوفيني، أمس الثلاثاء، وهي أكبر نتيجة في تاريخه الأوروبي خارج ملعبه.

وقال صلاح إن الانتصار أعطى ليفربول، الذي حقق فوزًا واحدًا في أخر خمس مباريات في الدوري، الثقة ليصبح أكثر حسمًا أمام المرمى.

وأبلغ المهاجم المصري شبكة “بي.تي سبورت” التلفزيونية: “أعتقد أنها نتيجة مهمة بالنسبة لنا، لذا علينا مواصلة التطلع للأمام ،وعلينا الفوز بمبارياتنا المقبلة”.

وأضاف: “في آخر ثلاث أو أربع مباريات أهدرنا العديد من الفرص.. وكان حظنا سيئًا”.

وتابع: “أعتقد أننا جميعا لدينا ثقة في أن النتائج ستأتي.. ولذلك نحن في وضع جيد ،وأنا واثق أننا في المباريات المقبلة سنلعب بالطريقة نفسها”.

وسجل صلاح، البالغ 25 عامًا، الآن ثمانية أهداف في 13 مباراة مع ليفربول ،لكنه أبدى اهتمامًا بأداء فريقه أكثر من الأرقام الفردية.

وأكمل: “الفريق أدى جيدًا وحققنا نتيجة جيدة وهذا أهم شيء، أنا سعيد جدًا، سبعة أو ثمانية أهداف (منذ الانضمام إلى ليفربول) لا يغير أي شيء ،لكن الأهم بالنسبة لنا هو التركيز على تحسين النتائج في الدوري الممتاز”.

“لم نفز بمباراتين أو ثلاث ؛لذا نحن بحاجة للاستمرار ومواصلة التطلع للأمام والفوز بالمباريات المقبلة”.

ويحل ليفربول ،صاحب المركز الثامن في الدوري، ضيفًا على توتنهام هوتسبير الثالث، يوم الأحد المقبل.