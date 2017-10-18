زيدان يعرب عن استيائه من تعادل ريال مدريد مع توتنهام

اعترف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أنه يشعر بالاستياء بعد تعادل فريقه ،مساء أمس الثلاثاء، 1 / 1 مع توتنهام الإنجليزي، وأشار إلى أن فريقه يحتاج ليكون أكثر فاعلية أمام المرمى.

وقال زيدان في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اللقاء: “لا يمكننا أن نكون سعداء بالنتيجة، لقد سنحت لنا الفرص ،وخاصة في الشوط الأول وفي النهاية كان هناك حارسان كبيران، كيلور معنا ولوريس معهم، في النهاية كان هناك حارسان يفسدان الفرص، لقد قمنا بالأمور على نحو جيد”.

ومن جديد عاد ريال مدريد في مباراة الأمس إلى إهدار الفرص السهلة، وعن هذا تحدث زيدان قائلًا: “لست قلقًا، ولكن مستاء ،وخاصة من أجل اللاعبين الذين يكافحون ويقاتلون، سنستمر، ستكون هناك مباراة عودة هناك ،والنقاط الثلاث ،التي لم نحصل عليها هنا ،سنسعى إلى الحصول عليها في ويمبلي”.

وتابع: “ما يتعين علينا فعله هو الإصرار وهو شيء لا نقوم به على نحو سيئ أيضًا، ولكننا نستطيع أن نقوم به بشكل أفضل”.

واختتم زيدان حديثه بعبارات تبعث على التفاؤل، وقال: “نحن نبحث عن الفرص، إنه أمر محبط للاعبين، ولكن كل مباراة تختلف عن الأخرى ،وهذا ما علينا أن نسعى إليه، هذه هي كرة القدم”.