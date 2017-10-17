تعادل ريال مدريد مع توتنهام.. وبروسيا دورتموند مع أبويل بدوري أبطال أوروبا

المصدر: د ب أ

خيم التعادل الإيجابي على مباراة ريال مدريد الإسباني مع ضيفه توتنهام الإنجليزي 1 /1 اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

وبنفس النتيجة تعادل بروسيا دورتموند الألماني مع مضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي.

ويتصدر الريال المجموعة الثامنة برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف فقط أمام توتنهام صاحب المركز الثاني ويحل دورتموند في المركز الثالث بنقطة واحدة متفوقا بفارق الأهداف أمام ابويل صاحب المركز الرابع.

وعلى ملعب سانتياغو برنابيو تقدم توتنهام بهدف عكسي سجله البرتغالي رافاييل فاران مدافع الريال في مرماه بطريق الخطأ في الدقيقة 28، ثم أدرك القناص البرتغالي كريستيانو رونالدو التعادل للريال من ضربة جزاء في الدقيقة 42.

وفي نيقوسيا تقدم المهاجم البنيني ميكايل بوتي بهدف لأبويل في الدقيقة 62 ثم تعادل المدافع اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس لدورتموند في الدقيقة 67.