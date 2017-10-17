محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح ماريبور بسباعية نظيفة بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه، ليفربول الإنجليزي، لاكتساح مضيفه ماريبور السلوفيني 7 / صفر، اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز سبارتاك موسكو الروسي على إشبيلية 5 / 1.

وسجل صلاح هدفين في الدقيقتين 19 و40، وأضاف روبرتو فيرمينيو (هدفين) في الدقيقتين الرابعة والأخيرة من الشوط الأول، فيما سجل هدفا كل من فيليب كوتينيو وأليكس أوكسليد تشامبرلين وترينت ألكسندر ارنولد في الدقائق 13 و86 والأخيرة من المباراة على الترتيب.

ورفع ليفربول رصيده إلى خمس نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد ماريبور عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

دوري ابطال أوروبا | ماريبور 0 × 1 ليفربول | هدف اول ليفربول HD محمد صلاح هرررررررررررررررررررب @FAHADHD24_ pic.twitter.com/gyIN3v4505 — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١٧ أكتوبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | ماريبور 0 × 2 ليفربول | هدف الثاني ليفربول HD @FAHADHD24_ pic.twitter.com/PzisBMcERg — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١٧ أكتوبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | ماريبور 0 × 3 ليفربول | هدف الثالث ليفربول HD محمد صلاحححححح @FAHADHD24_ pic.twitter.com/j1gurc6dr9 — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١٧ أكتوبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | ماريبور 0 × 4 ليفربول | هدف الرابع ليفربول HD محمد صلاحححححح @FAHADHD24_ pic.twitter.com/n74rI0IM1T — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١٧ أكتوبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | ماريبور 0 × 5 ليفربول | هدف الخامس ليفربول HD @FAHADHD24_ pic.twitter.com/7MMnsE1KdS — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١٧ أكتوبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | ماريبور 0 × 6 ليفربول | هدف السادس ليفربول تشامبرلين اخيرااااااااااا HD @FAHADHD24_ pic.twitter.com/aGdj8Bswhf — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١٧ أكتوبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | ماريبور 0 × 7 ليفربول | هدف السابع ليفربول HD ارنولد @FAHADHD24_ pic.twitter.com/HzMqfiI5FD — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ١٧ أكتوبر، ٢٠١٧

وعلى ملعب أرينا بالتيكا بالعاصمة الروسية موسكو ، تغلب سبارتاك موسكو على ضيفه إشبيلية 4 / 1.

وتقدم سبارتاك موسكو بهدف سجله كوينسي بروميس في الدقيقة 18 وتعادل سيمون كاير لإشبيلية، ثم سجل الفريق الروسي أربعة أهداف متتالية عن طريق لورينزو ميلجاريجو ودينيس جلوشاكوف ولويز أدريانو وكوينسي بروميس في الدقائق 58 و67 و74 والأخيرة من المباراة على الترتيب.

ورفع سبارتاك موسكو رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني خلف ليفربول بفارق الأهداف، فيما توقف رصيد إشبيلية عند أربع نقاط في المركز الثالث.