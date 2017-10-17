مباراة ريال مدريد وتوتنهام.. النيران الصديقة تحرج الميرنغي ورونالدو يتعادل (فيديو)

أنهى فريق ريال مدريد الشوط الأول بالتعادل الإيجابي أمام نظيره توتنهام الإنجليزي بهدف لكل منهما في المباراة المقامة حاليًا على ملعب “سانتياغو برنابيو” في إطار الجولة الثالثة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وغابت الفاعلية الهجومية للفريق الإنجليزي، واعتمد لاعبوه على الهجمات المرتدة، ونجح نافاس حارس الريال في التصدي لتسديدة رأسية من قبل أحد لاعبي توتنهام.

دوري ابطال أوروبا | ريال مدريد 0 × 1 توتنهام | هدف اول توتنهام هاري كين HD @FAHADHD24_ pic.twitter.com/H5eaQkgN17 — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) October 17, 2017

وأهدر لورانس لاعب توتنهام فرصة حقيقية لتسجيل الهدف الأول إثر تسلمه كرة داخل منطقة الجزاء، ليشترك بها كاسميرو لاعب الريال، ويمسكها حارس الفريق الملكي.

وأحرز “فاران” الهدف الأول لفريق توتنهام بالخطأ في الدقيقة 27 إثر اصطدام الكرة داخل منطقة الجزاء سددها هاري كين لاعب توتنهام لتسكن شباك نافاس حارس الريال.

ريال مدريد 1 × 1 توتنهام | هدف التعادل ريال مدريد رونالدو من ركلة جزاء HD @FAHADHD24_ pic.twitter.com/DOtVDHBHoM — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) October 17, 2017

وحصل توني كروس على ركلة جزاء في الدقيقة 42 إثر تعرضه للعرقلة، وسددها كريستيانو رونالدو في مرمى حارس الفريق الإنجليزي معلنًا هدف التعادل.

وسجل رونالدو هدفه رقم 12 من خلال أخر 15 تسديدة له على المرمى خلال بطولة دوري أبطال أوروبا في شباك توتنهام.

وبذلك يصل رونالدو لهدفه رقم 10 خلال أخر 13 مباراة ضد الأندية الإنجليزية في دوري الأبطال، ويتفوق عليه فقط ليونيل ميسي الذي سجل ضد الإنجليزي 17 هدفا.

وبعد ضربة الجزاء التي حصل عليها ريال مدريد أًصبح أكثر فريق حصولا على ركلات الجزاء في تاريخ دوري الأبطال برصيد 45 ضربة متجاوزا برشلونة الذي حصل على 44 ضربة.