ماذا قال فالفيردي قبل مواجهة برشلونة لفريقه السابق؟

قال إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني إن مواجهة “أوليمبياكوس” اليوناني، الذي تولّى تدريبه سابقاً، ستكون خاصة بالنسبة له، إلا أن شعوره في مباراة يوم غد بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والتي ستقام على ملعب “كامب نو” لن يكون مثل مباراة العودة على أرض إستاد كارايسكاكيس في أثينا.

وأضاف فالفيردي أن “المبارتين أمام أوليمبياكوس ستكونان حماسيتين بالنسبة لي، ولكن ربما ستكون مباراة اليونان أكثر حماساً، لأننا سنذهب إلى ملعب يمثل لي شيئاً من السحر واستمتعت فيه كثيراً”.

وقاد المدرب الإسباني أوليمبياكوس في ولايتين (موسمي 2007-08 و2008-09 والثانية موسمي 2010-11 و2011-12)، وحصد معه 3 ألقاب للدوري اليوناني واثنين في الكأس المحلي، وهو ما اعتبره أمراً ثانوياً: “فزت هناك بألقاب، ولكن الأهم بالنسبة لي هم الأشخاص الذين تعرفت عليهم، والحب الذي وجدته منهم”.

وقال مدرب برشلونة خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية إن “النقاط الثلاث لمباراة يوم غد أساسية بالنسبة لنا الآن، فنحن ندرك أنهم سيقومون بالضغط العالي علينا، ومن الممكن أن تكون ضربة قوية لنا”.

وأجاب فالفيردي عن سؤال بخصوص التطور الذي حدث لفريقه بعد خسارته في السوبر الإسباني أمام الريال في مباراتي الذهاب والعودة، قائلاً: “كانت مبارتا خيتافي وأتلتيكو (مدريد) هما المهمتان بالنسبة لي، حيث استطعنا العودة في النتيجة، وهو ما يعطيني شعوراً طيباً، لأنه يعني أن الفريق لديه الروح، ويقاتل ويحقق ما يسعى إليه”.

وكان فالفيردي قد اختتم المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء بالتقاط الصور الفوتوغرافية مع الصحفيين اليونانيين داخل القاعة.

ويتصدر برشلونة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، فيما يتذيل الفريق اليوناني جدول الترتيب دون أي رصيد، بينما يتقاسم سبورتنغ لشبونة، ويوفنتوس المركزين الثاني والثالث، على الترتيب، مع أفضلية في الأهداف للنادي البرتغالي.