مباراة ريال مدريد وتوتنهام.. تعرّف على تشكيلة الفريقين الرسمية

أعلن زين الدين زيدان، وماوريسيو بوكيتينو، مدربا ريال مدريد، وتوتنهام التشكيلة الأساسية لفريقيهما، استعدادًا للمباراة المقررة بينهما مساء الثلاثاء بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ريال مدريد وتوتنهام، المجموعة الثامنة، بـ6 نقاط لكل منهما، بالفوز في أول جولتين.

وجاءت تشكيلة الريال على النحو التالي:

كيلور نافاس، أشرف حكيمي، سيرجيو راموس، رافاييل فاران، مارسيلو، كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس، إيسكو، كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما.

فيما جاءت تشكيلة توتنهام على النحو التالي:

هوغو لوريس، توبي ألديرفيريلد، سانشيز، فيرتونخين، سيسوكو، إيريك داير، وينكس، سيرجي أورييه، إيريكسن، هاري كين ولورينتي.

ويأمل توتنهام بقيادة هدّافه “هاري كين” بفكّ العقدة التي يعانى منها أمام ريال مدريد وذلك بتحقيق الفوز وزيارة شباكه، حيث سبق أن التقى الفريقان في 4 مباريات بمختلف المسابقات الأوروبية، لم يتذوق خلالها “توتنهام” طعم الانتصار، كما فشل بزيارة شباك العملاق الإسباني.

وستكون الأنظار مسلّطة صوب ملعب “سانتياغو برنابيو” لمتابعة المواجهة الثنائية التي تجمع بين “كريستيانو رونالدو” نجم ريال مدريد الإسباني و”هاري كين” نجم توتنهام الإنجليزي، لا سيما أن رونالدو تمكن من تسجيل 4 أهداف فى مباراتين بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بينما تمكن هاري كين من تسجيل 5 أهداف من أصل 6 سجلها “السبيرز”، بينها 3 أهداف “هاتريك” في شباك أبويل القبرصي.

يذكر أن ريال مدريد لم يخسر على ملعبه في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا منذ العام 2009، كما فاز في 21 مباراة من أصل 23 لقاء خاضها على ملعب “سانتياغو برنابيو”.