مع تقلص تشكيلة تشيلسي.. كونتي قد يلجأ للمخاطرة أمام روما

تقلصت تشكيلة تشيلسي وبدأت أعراض التوتر تظهر على المدرب أنطونيو كونتي، قبل استضافة روما في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدًا الأربعاء.

ويغيب عن تشكيلة المدرب الإيطالي العديد من اللاعبين البارزين، قبل المواجهة في المجموعة الثالثة بالمسابقة القارية في استاد ستامفورد بريدج، وسط أجواء عصيبة بعد خسارة تشيلسي الصادمة 2-1 أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.

وكانت هذه ثالث هزيمة لحامل اللقب في ثماني مباريات بالدوري هذا الموسم، مقابل خمس هزائم طيلة الموسم الماضي عندما قاد كونتي الفريق للقب الدوري في موسمه الأول في إنجلترا.

وغاب المهاجم ألفارو موراتا عن الهزيمة أمام بالاس، لكن من المتوقع مشاركته أمام روما، بينما يغيب نغولو كانتي وفيكتور موزيس بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية وقد يبتعد الثنائي لعدة أسابيع في مرحلة مهمة بالموسم.

ويستمر غياب لاعب الوسط داني درينكووتر.

وقال كونتي، الذي بدا راضيًا عن صفقات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية مع عودة تشيلسي للمنافسات الأوروبية بعد عام من الغياب، إن الخيارات أصبحت محدودة بتشكيلته.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: “عندما توجد إصابات من هذا النوع يكون الأمر صعبًا جدًا، وهذا هو الوضع الحالي، ويجب أن نتغلب عليه وأن نحاول بذل قصارى جهدنا”.

وتابع: “المشكلة أن نفس اللاعبين يواصلون اللعب ولدينا في تشيلسي بعض اللاعبين الذين لم يعتادوا على خوض ثلاث مباريات متتالية، فهذه أول تجربة لكانتي وكذلك لموزيس.

“بالنسبة لموراتا هذه أول مرة مع تشيلسي وعند خوض العديد من المباريات لا بد من حماية اللاعبين، وإذا لم يكن هذا ممكنا سألجأ للمخاطرة”.

وعجز تشيلسي عن ضم المهاجم فرناندو يورينتي في الصيف لينتقل لتوتنهام هوتسبير، كما لا يبدو كونتي مقتنعًا بميشي باتشواي رغم أنه سجل هدفًا في آخر دقيقة في الفوز على أتلتيكو مدريد، ليتصدر مجموعته بدوري الأبطال بفوزين من مباراتين.

وأقر كونتي بأن الافتقار للعمق في الهجوم تسبب في معضلة مع موراتا.

وأوضح: “كان من الممكن المخاطرة بموراتا يوم السبت أمام بالاس، لكنني لست غبيًا وأدرك أن الموقف صعب”.

وواصل: “نخوض مباراة كل ثلاثة أيام وتقلص العدد بالتشكيلة، وفي الواقع نواجه خطر التعرض لمزيد من الإصابات.

“لا أتمنى ذلك، ولكن أعتقد أن أفضل طريقة هي التركيز على مباراة تلو الأخرى، والتفكير في أفضل تشكيلة لكل مواجهة وبحث المخاطرة أو لا”.