مباراة ريال مدريد وتوتنهام.. رونالدو وكين في مواجهة خاصة

تعتبر مواجهة ريال مدريد الإسباني وتوتنهام الإنجليزي في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا مواجهة أيضًا من نوع خاص بين نجمي الفريقين البرتغالي كريستيانو رونالدو والإنجليزي هاري كين.

وسجل النجمان 43 هدفًا في سنة 2017 في كل اللقاءات محليًا ودوليًا ويحتلان رفقة الغابوني بيير أوباميانغ هداف بروسيا دورتموند الصف الرابع في لائحة هدافي السنة خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة المتصدر بفارق 15 هدفًا ( سجل 58 هدفا ) والأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جرمان والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ والثنائي سجل 44 هدفًا .

وبإمكان رونالدو وهاري كين أن يتسلقا المراكز قبل نهاية السنة رغم صعوبة مطارد المتصدر نجم برشلونة.

ويتفوق النجم الإنجليزي محليًا خلال سنة 2017 حيث سجل 31 هدفا بين الدوري الإنجليزي الممتاز والكؤوس المحلية في إنجلترا مقابل 18 هدفًا لرونالدو بين الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.

بينما يتفوق النجم البرتغالي في اللقاءات الدولية لفريقه ومنتخب بلاده حيث سجل 25 هدفًا بين دوري الأبطال ومنتخب البرتغال ، بينما سجل هاري كين 12 هدفًا بين دوري الأبطال ومنتخب بلاده.

وفي موسم 2017-2018 سجل هاري كين 15 هدفًا بين لقاءات فريقه توتنهام ومنتخب بلاده مقابل 10 أهداف لكريستيانو رونالدو.

ويتصدر هاري كين ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم برصيد 5 أهداف مقابل 4 أهداف للبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي وسام بن يدر مهاجم إشبيلية.