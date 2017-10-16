غوارديولا يطلب دعم جماهير مانشستر سيتي في مباراة نابولي

رغم الفوز الكاسح 7/2 على ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يرفض الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي نغمة الاطمئنان أو التفاؤل الزائد في الفريق.

وحذر غوارديولا فريقه، الذي يتصدر الدوري الإنجليزي حاليًا، من الرضا بالذات أو الثقة المفرطة قبل المواجهة المرتقبة غدًا الثلاثاء أمام نابولي متصدر الدوري الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع مانشستر سيتي إلى مواصلة الانتصارات والحفاظ على العلامة الكاملة في المجموعة السادسة بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا مع إدراكه تمامًا لصعوبة المواجهة التي تنتظره غدًا أمام ضيفه الإيطالي.

وحقق مانشستر سيتي الفوز في كل من مباراتيه السابقتين بالمجموعة ليتصدرها برصيد 6 نقاط ويطمح إلى الفوز الثالث على التوالي عندما يستضيف نابولي صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

وقدّم فريق غوارديولا بداية رائعة في الموسم الحالي حتى الآن حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط ولم يتعرض لأي هزيمة في المباريات التي خاضها هذا الموسم بمختلف البطولات حتى الآن.

وسجل لاعبوه 37 هدفًا حتى الآن مقابل 5 أهداف فقط اهتزت بها شباك الفريق.

وكان الفوز على ستوك سيتي 7/2 أمس الأول هو التاسع على التوالي للفريق كما كانت هذه هي المباراة الخامسة التي يحرز فيها الفريق 5 أهداف أو أكثر في المباريات التي خاضها هذا الموسم.

ورغم هذه الانطلاقة الرائعة، يبذل غوارديولا كل ما بوسعه لمنع الثقة الزائدة لدى لاعبي الفريق قبل مواجهة نابولي غدًا.

وقال غوارديولا: “إذا ظنّوا هذا، سيكونون حمقى… هذا لن يحدث… سأحاول أن أظهر لفريقي مدى تألق فريق نابولي”.

وأوضح بقوله إن “نابولي يمكنه قتل المنافس من خلال الضغط عليه، يمكنهم الضغط على حارسنا. ولكنني سعيد للغاية بخوض مباراة من هذا النوع”.

وإذا حقق مانشستر سيتي هدفه في هذه المباراة وانتزع الانتصار الثالث على التوالي في المجموعة، سيضع الفريق أكثر من مجرد قدم في الدور الثاني (دور الـ 16) حيث سيكون عبوره للدور الثاني سهلًا.

وحقق نابولي الفوز في 11 من 12 مباراة خاضها في مختلف البطولات هذا الموسم، وجاءت الهزيمة الوحيدة للفريق 2/1 أمام شاختار دونيتسك الأوكراني الشهر الماضي في افتتاح مباريات هذه المجموعة بدوري الأبطال.

ورد الفريق بعدها بـ 6 انتصارات متتالية كان أحدثها الفوز على روما 1/0 أمس الأول الأربعاء ليتربع الفريق على قمة جدول الدوري الإيطالي بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان.

ورغم الكم الهائل من الموهبة تحت قيادة غوارديولا، يأمل المدرب الإسباني في مزيد من المساندة عبر التحفيز الجماهيري من المشجعين غدًا في مدرجات استاد “الاتحاد” بمدينة مانشستر.

وقال غوارديولا إننا “نأمل في الشعور بمساندة الجماهير خلال مباراة الغد أمام أحد أفضل الفرق في أوروبا. نحتاج هذا في دوري الأبطال… إذا استطعنا تحقيق الفوز، سنقترب بشكل كبير من التأهل للدور الثاني للبطولة”.

ومن جهته طلب أوريليو دي لاورينتيس مالك نابولي من المدرب ماوريتسيو ساري إراحة لاعبيه البارزين في مباراته بدوري الأبطال أمام مانشستر سيتي يوم الثلاثاء قائلًا إن الفريق لديه أولويات أخرى.

ويتصدر نابولي الدوري الإيطالي بعد أن فاز بأول 8 مباريات وقال دي لاورينتيس إن مباراته على أرضه يوم السبت أمام إنتر ميلان صاحب المركز الثاني تحظى بأهمية أيضًا.

وأبلغ صحيفة ” لاغازيتا ديلو سبورت” “أعتقد أنه يجب إراحة اللاعبين الذين شاركوا لفترات أطول من غيرهم للحفاظ عليهم”.

وتابع أن “مواجهة إنتر ميلان تقترب وهي مهمة أيضًا، يتعين أن نخوض هذه المباراة ونحن في حالة طيبة”.

“وفي أوروبا يتعين أن نحرص فقط على التأهل للمرحلة المقبلة وليس الفوز بكل مباراة”.

ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة السادسة بـ 6 نقاط من مباراتين يليه نابولي وشاختار دونيتسك ولكل منهما 3 نقاط بينما يتذيل فينوورد الذي خسر أول مباراتين الترتيب.

ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى دور الـ 16.

وأضاف دي لاورينتيس أنه “يتعين علينا تقييم كل خطوة من أجل اتباع أفضل استراتيجية”.

وتابع بقوله “أنا محظوظ بوجود مدرب يستطيع وضع استراتيجيات على أعلى مستوى”.