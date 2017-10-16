غوارديولا: من الغباء توقع مواجهة سهلة أمام نابولي

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إنه سيكون من الغباء توقع مواجهة سهلة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، لمجرد أن الفريق الإنجليزي سحق ستوك سيتي 7-2 في الدوري الممتاز.

ويتصدر نابولي دوري الدرجة الأولى الإيطالي بثمانِ نقاط ،من العدد ذاته من المباريات ،ويحتل المركز الثالث في المجموعة السادسة بدوري الأبطال ،خلف سيتي المتصدر، وشاختار صاحب المركز الثاني بعد هزيمته في المباراة الافتتاحية 2-1 أمام الفريق الأوكراني وانتصاره 3-1 على فينوورد.

ولم يخسر فريق المدرب غوارديولا ،في الدوري الممتاز ،ويتصدر المسابقة بسبعة انتصارات من ثمانِ مباريات.. وأظهر قدراته الكبيرة أمام ستوك ،لكن المدرب الإسباني قال: إن نابولي لن ينهار تحت الضغط.

وأبلغ وسائل إعلام بريطانية: “بالطبع سيكون من الغباء التفكير بهذه الطريقة”.

وتابع: “لن ينهاروا.. سأعرض لقطات فيديو عن نابولي للاعبي فريقي؛ لأظهر لهم أنه فريق جيد.. نابولي يستطيع إيقاف خطورتك بالضغط الشديد على اللاعبين.. أنا سعيد جدًا ؛لأني حصلت على فرصة مواجهة فريق من هذا النوع”.

وبدأ سيتي حملته بالفوز 4 – صفر على فينوورد ،وتبعها بالفوز 2-صفر على شاختار.